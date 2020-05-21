Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». «Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должны появиться в конце июля», — цитирует ТАСС Мурашко.
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