Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». «Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должны появиться в конце июля», — цитирует ТАСС Мурашко.

Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса

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