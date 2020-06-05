Коронавирус

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМурашко назвал регионы РФ, вызывающие тревогу на фоне коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал субъекты, вызывающие тревогу у ведомства из-за обстановки с коронавирусной инфекцией. В двух регионах сейчас достаточно напряженная ситуация – в Северной Осетии и Забайкалье, уточнил министр.
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Минздрав РФ назвал Северную Осетию проблемной по COVID-19

Московский Комсомолец03:47

Министр Мурашко проанализировал ситуацию с пандемией в регионах

Российская газетавчера в 15:06

Мурашко: ситуация с коронавирусом в Северной Осетии и Забайкалье вызывает тревогу

Коммерсантъвчера в 15:27

Мурашко назвал вызывающие тревогу из-за коронавируса регионы

РБКвчера в 16:12

Минздрав признал Забайкалье и Северную Осетию проблемными по COVID-19

News.ruвчера в 15:05

Мурашко назвал регионы, вызывающие тревогу по ситуации с COVID-19

ТК Звездавчера в 14:22

В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 14:08
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Общество

Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%

Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
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Общество

Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу

В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Наука

Ученые выяснили, как коронавирус проникает в мозг человека

Каким образом коронавирус проникает в человеческий мозг, выяснили ученые.
Evo-rus.com 02:31
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Армия и оружие

В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
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Здоровье

За сутки у 249 человек в Свердловской области выявлен коронавирус

На Среднем Урале за сутки зарегистрировано 249 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперштаб в субботу, 6 июня.
Kursk.com 03:51
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Общество

В России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Политика

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Здоровье

Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи

Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 000 человек. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 июня в 07:01
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Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
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Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
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Космос

Запуск спутника «Глонасс-К» перенесли

Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который должен был состояться с космодрома Плесецк, был снова перенесен.
Газета.Ru вчера в 20:32
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Кино

Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»

ГЛАС.RU 04 июня в 05:04
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Общество

Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы

RT на русском 02:27
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Футбол

«Локомотив» выкупит Баделя у «Лацио» за 3,5 млн евро

Хорватский полузащитник итальянской «Фиорентины» Милан Бадель, права на которого принадлежат римскому «Лацио», станет футболистом московского «Локомотива».
Нева Спорт 03:18
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
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Здоровье

Дмитрий Азаров лично оценит ситуацию с коронавирусом в Тольятти

Самара, 5 июня 2020, 14:25 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прибыл в Тольятти, чтобы досконально разобраться с ситуацией по распространению коронавируса в этом городе.
REGNUM вчера в 07:25
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Авто

Внешность новой BMW M4 раскрыли до премьеры

Новое поколение спортивного купе BMW M4 оказалось раскрыто до официальной премьеры.
Южный автомобиль вчера в 05:55
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Общество

Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до 14 дней

Активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займёт около 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору нефтепродуктов, заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
RT на русском 00:38
Армия и оружие

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

RT на русском вчера в 22:41
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Общество

Брянцы смогут наблюдать клубничное Лунное затмение

БрянскToday вчера в 14:48
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Общество

В Пекине жителям раздадут ваучеры на $1,7 млрд

Ваучеры на общую сумму $1,7 млрд для покупок выдадут жителям Пекина, сообщает 4 июня Bloomberg.
ИА Красная Весна вчера в 14:53
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Общество

Против Николая Платошкина возбуждено два уголовных дела

Николая Платошкина доставили в Следственный комитет Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что возбуждено два уголовных дела: Склонение или иное вовлечение к совершению массовых беспорядков (части 1.1 статьи 212 УК РФ) и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ).
Свободная Пресса 04 июня в 12:05
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Общество

Роскачество снова обнаружило в сервелате следы антибиотиков

Роскачество провело повторную проверку сервелата и обнаружило в одном из образцов следы антибиотиков.
ТАСС 03:25
Здоровье

В Амурской области подтверждено 42 новых случая коронавируса

По состоянию на 6 июня, проведено 61 157 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 25 670 тестов сделал Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области.
Амурская правда 03:48
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