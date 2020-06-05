Коронавирус
Live24Мурашко назвал регионы, вызывающие тревогу из-за коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» назвал регионы, которые вызывают наибольшее волнение из-за пандемии коронавируса. По его словам, самые большие опасения вызывают Забайкальский край и Северная Осетия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
Политика
Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ 20:46
Политика
Кадыров объявил о помощи кавказским регионам из ОАЭ
Интерфакс 19:44
Общество
В Роскачестве назвали самые опасные продукты
Моя Москва.онлайн 02:22
Происшествия
В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин
РИА Новости 22:03
Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка
В Гулькевичском районе за сутки зарегистрировано 15 случаев выявленных пациентов с коронавирусом, в Краснодаре - 14, а в Армавире заболели 10 человек.
Российская газета 04:23
Здоровье
Врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп
Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина сообщила, что самым опасным супом для людей, которые страдают сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
MedikForum.ru 05:13
Авто
Ford анонсировал премьеру внедорожника Bronco
Тарантас Ньюс 05:09
Игры
В Google Play началась бесплатная раздача сразу 17 игр
В Google Play началась бесплатная акция по раздаче сразу 17 интересных игр.
Evo-rus.com 01:40
Политика
В Сети появилась петиция против обнуления сроков Владимира Путина
В интернете опубликовали петицию против обнуления сроков президента России Владимира Путина.
АМИТЕЛ 01:27
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
Происшествия
Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате
Машина вылетела на пешеходную зону на Новом Арбате, врезавшись в препятствие.
Известия 19:48
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 18:04
Кино
Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»
Фантастический фильм "Дюна", который снял режиссер Дени Вильнев, представляет собой "законченную историю".
Kinonews.ru 05:27
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Политика
Потанин доложит Путину об аварии в Норильске
О ситуации в Норильске главе государства доложат глава и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Вести.Ru 06:31
Наука
Белок кальмара использован для окрашивания клеток человека
Ученым из США, представляющим Калифорнийский университет, удалось сделать клетки почек человека светонепроницаемыми, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:41
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Коммерсантъ 17:54
Политика
На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко
Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко в 2008 году «кинула» Международный валютный фонд, поэтому теперь МВФ выдвигает больше условий для выделения транша.
Lenta.ru 02:57
Здоровье
В Сахалинской области выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
Итого на 6 июня в Сахалинской области зарегистрировано 176 случаев заболевания, 70 человек выздоровело, 106 проходят лечение.
РИА Сахалин-Курилы 21:43
Армия и оружие
Российские спутники взяли под контроль США
С выводом на орбиту четвертого космического аппарата типа "Тундра" космический сегмент российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заработал в полном объеме.
Российская газета вчера в 05:55
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Общество
В Пекине жителям раздадут ваучеры на $1,7 млрд
Ваучеры на общую сумму $1,7 млрд для покупок выдадут жителям Пекина, сообщает 4 июня Bloomberg.
ИА Красная Весна 14:53
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Армия и оружие
Путин утвердил принципы применения ядерного оружия
Согласно документу, ядерное оружие, находящееся на вооружении России, может применяться лишь для обороны — в частности, ядерный удар российские войска могут нанести лишь при условии «воздействия», угрожающего выводом из строя критически важных государственных или военных объектов.
Хакасия-Информ 02 июня в 23:41
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости вчера в 09:44
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт вчера в 13:23