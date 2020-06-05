Коронавирус

Live24Live24Мурашко назвал регионы, вызывающие тревогу из-за коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» назвал регионы, которые вызывают наибольшее волнение из-за пандемии коронавируса. По его словам, самые большие опасения вызывают Забайкальский край и Северная Осетия.
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Мурашко назвал вызывающие тревогу из-за коронавируса регионы

РБК16:12

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Мурашко: ситуация с коронавирусом в Северной Осетии и Забайкалье вызывает тревогу

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ТК Звезда14:22

Минздрав назвал регионы, вызывающие из-за коронавируса тревогу

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