Коронавирус
RT на русскомМурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Глава Минздрава не уточнил, когда планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19. Мурашко заявил, что будет проведена третья фаза клинических исследований вакцины.
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с чего всё началось
Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Интерфакс10:10
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