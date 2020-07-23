Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

с чего всё началось

Глава Минздрава не уточнил, когда планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19. Мурашко заявил, что будет проведена третья фаза клинических исследований вакцины.

Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

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