Коронавирус

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Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

COVID-вакцинацию россиян из групп риска запланировали на август

Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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Мурашко: вакцинация медиков от коронавируса может начаться в августе

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