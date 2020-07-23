Коронавирус
РИА НовостиМурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
В первую очередь препарат предложат медицинским работникам и тем, кто чаще других сталкивается с инфицированными COVID-19 людьми. При этом Мурашко не уточнил, когда планируется начать более массовую вакцинацию.
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с чего всё началось
Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Интерфакс10:10
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