Как ранее заявил Андрей Мурашко, в настоящее время министерство ставит перед отечественной фарм-отраслью задачу по большей локализации, по разработке лекарственных препаратов, как аналогов, дженериковых препаратов, так и оригинальных лекарственных средств.
"Обстрел фермы в Гусаровке стал, как представляется, первым верифицированным случаем применения кассетных боеприпасов украинскими войсками с тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение", — говорится в публикации.
Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота, капитан 3-го ранга Александр Чирва погиб из-за ранения, полученного во время спецоперации на Украине, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.