Будьте в Плюсе

Мурашко назвал стабильной ситуацию с ценами на лекарства в России

Аналогичная ситуация наблюдается и на фармацевтическом рынке страны, в том числе по лекарствам из перечня жизненно важных препаратов.
Профиль
"Сегодня мы в режиме инцидент-менеджмента решаем все возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями", - отметил он.
Интерфакс
По лекарствам, входящим в перечень ЖНВЛП, отмечались колебания в пределах 4%.
ТАСС
Как ранее заявил Андрей Мурашко, в настоящее время министерство ставит перед отечественной фарм-отраслью задачу по большей локализации, по разработке лекарственных препаратов, как аналогов, дженериковых препаратов, так и оригинальных лекарственных средств.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Мурашко заявил, что ситуация на фармрынке России стабильна
Комсомольская правда11:09
Глава Минздрава Мурашко назвал ситуацию на российском фармацевтическом рынке стабильной
РИА Новости11:08
Самое цитируемое
Глава Минздрава Мурашко прокомментировал ситуацию с тест-системами на COVID-19
RT на русском12:03
Мурашко заявил о стабильной ситуации на фармрынке в России
Москва 2410:58
Глава Минздрава назвал стабильной ситуацию на фармацевтическом рынке РФ
Интерфакс10:58
Глава Минздрава Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке России стабильная
Lenta.ru10:41
Глава Минздрава Мурашко: ситуация с ценами на лекарства в России достаточно стабильная
РИА Новости11:04
Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства в России стабильной
ТАСС11:00

Интересное

Госдеп США пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций

Госдепартамент пригрозил Китаю "серьезными последствиями" в случае поставок вооружений для России или помощи с обходом санкций.
РИА Новости15:18

Минобороны заявило об уничтожении под Львовом склада иностранного оружия

«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — сообщили в министерстве.
РБК14:00

Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс

Ранее сообщалось, что вооружённые силы РФ начали новое наступление на востоке Украины.
Pravda.Ru16:15

New York Times верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины

"Обстрел фермы в Гусаровке стал, как представляется, первым верифицированным случаем применения кассетных боеприпасов украинскими войсками с тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение", — говорится в публикации.
РИА Новости12:35

Зампостпреда России при ООН пока не видит перспектив каких-либо переговоров с Украиной

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что гуманитарная контактная группа между Россией и Украиной возможна.
Коммерсантъ15:51

Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе, в отличие от остальной Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе.
Lenta.ru16:04

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о гибели командира БДК «Цезарь Куников» Чирвы

Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота, капитан 3-го ранга Александр Чирва погиб из-за ранения, полученного во время спецоперации на Украине, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости11:58

В Белом доме подтвердили намерения главы Минфина США бойкотировать заседания G20

Глава Минфина США Джанет Йеллен не станет участвовать в заседаниях G20 в случае присутствия на сессиях МВФ и Всемирного банка представителей из России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
RT на русском16:30

В Мексике во время празднования Пасхи были сожжены картонные фигурки Зеленского и Байдена

В Мехико в день празднования католической пасхи был сожжен картонный танк с чучелами президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского внутри, сообщило агентство Франс Пресс.
РИА Новости15:19

Футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына от Джорджины Родригес

Футболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.
РИА Новости14:44