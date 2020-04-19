Пандемия коронавируса может послужить поводом для модернизации системы здравоохранения в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе видеоконференции министров здравоохранения стран G20 по вопросам влияния коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество, передает ТАСС.

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Футбол Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.

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Экономика АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости". 4

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