Коронавирус
РБКМурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
Пандемия коронавируса может послужить поводом для модернизации системы здравоохранения в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе видеоконференции министров здравоохранения стран G20 по вопросам влияния коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить659
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:59, Ашберн
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM вчера в 06:07
Общество
В Сеть попали фото из биологической лаборатории в Ухане
В прессу попали фотографии из вирусной лаборатории в Ухане (Китай).
ToDay News Ufa 08:45
Футбол
Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo
Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Кино
Премьера фильма о советском космонавте состоится в онлайн-кинотеатрах
С 23 апреля на more.tv, wink и ivi выходит картина «Спутник» (2020).
Профиль 09:50
Киберспорт
Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles
RT на русском 17:39
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Экономика
Глава ВТБ предложил Банку России влить «дешевые деньги» в экономику
Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с мнением, что ЦБ РФ мог бы предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам.
Piter.tv 16:19
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Кино
Назван победитель конкурса фильмов для домашнего просмотра
KM.ru 16 апреля в 04:15
Политика
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович рассказал о обнаружении советской контрразведкой СМЕРШ останков фюрера Германии Адольфа Гитлера.
ФАН вчера в 22:46
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Общество
Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Говорит Москва вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку и сможет выздороветь
Состояние здоровья 49-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой ранее медики диагностировали рак головного мозга, улучшилось.
Ugpressa.ru 15:13
Экономика
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал подросшего сына
Кадр тут же вызвал восторг почитателей звездного семейства, ведь на нем можно без проблем разглядеть лицо сына Безрукова, который ранее появлялся на снимках отца лишь со спины или в профиль.
StarHit.ru 09:02
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 миллиона, скончались более 152,5 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 14:20
Шоу-бизнес
Незадолго до микроинсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Врачи диагностировали у 51-летней артистки микроинсульт. Буланову в срочном порядке определили в реанимацию. Там она пробыла несколько дней.
Вечерний курьер 05:25
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
Авто
Изображения нового Mitsubishi Outlander появились в Сети
Издание Motor1.com на базе шпионских снимков прототипа обновлённого кроссовера Mitsubishi Outlander представило рендерные изображения будущей новинки.
SpeedMe вчера в 05:07
Экономика
В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости 07:24
Авто
В России выросли продажи автомобилей китайских марок
В России увеличился уровень продаж автомобилей китайских производителей.
Goroday.ru 17 апреля в 12:16
Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch
Чемпионат 17:00
Происшествия
В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщили в местной полиции.
РИА Новости 17:54
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери странное имя
В прошлом месяце у Данилы и Ольги родилась дочь. Супруги редко делятся подробностями семейной жизни.
Paparazzi.ru 09:38