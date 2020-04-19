Пандемия коронавируса может послужить поводом для модернизации системы здравоохранения в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе видеоконференции министров здравоохранения стран G20 по вопросам влияния коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество, передает ТАСС.

Общество Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий. 109

Шоу-бизнес Прилучный ответил на обвинения в избиении жены Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram. 107

Происшествия Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. 82

Экономика Силуанов назвал срок истощения запасов ФНБ Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при текущих ценах на нефть хватит до 2024 года. 2K

Происшествия Жена директора омского спортцентра бурно имитировала работу В настоящее время в отношении директора спортцентра возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры района.

Общество Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса. 2,4K

Финансы Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у Центробанка есть возможность поддерживать курс национальной валюты, а в следующем году можно ожидать укрепления рубля Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел "в допустимых для банков пределах". 10

Общество Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня. 61

Религия Путин поздравил православных христиан с Пасхой Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 2,1K

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 165

Происшествия В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19 Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 105

Общество Врач рассказал о странностях коронавируса Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1". 36

Общество Аномальные холода ожидаются в европейской части России Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.

Здоровье Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о существовании «здоровых носителей» коронавируса, которые, по сути, «делают то, что должна делать вакцина». 25

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125 Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,4 млн, умерли более 165 тыс. человек. 95