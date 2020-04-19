Коронавирус
РБКМурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
Пандемия коронавируса может послужить поводом для модернизации системы здравоохранения в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе видеоконференции министров здравоохранения стран G20 по вопросам влияния коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество, передает ТАСС.
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В РФ допустили модернизацию системы здравоохранения из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 10:56
Мурашко: Россия сделала все возможное для предотвращения распространения коронавируса
Комсомольская правдавчера в 11:10
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:07, Ашберн
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Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при текущих ценах на нефть хватит до 2024 года.
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Газета.Ru вчера в 19:11
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Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал самый памятный матч за время работы в клубе.
Metaratings вчера в 10:51
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Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у Центробанка есть возможность поддерживать курс национальной валюты, а в следующем году можно ожидать укрепления рубля Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел "в допустимых для банков пределах".
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Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель
Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
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Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России
Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня.
Ореанда-Новости вчера в 02:53
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Путин поздравил православных христиан с Пасхой
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В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 18 апреля в 04:27
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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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РИА Новости 18 апреля в 11:25
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В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19
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Газета.Ru вчера в 21:37
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«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»
Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
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Армия и оружие
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Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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Аномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
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Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о существовании «здоровых носителей» коронавируса, которые, по сути, «делают то, что должна делать вакцина».
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В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
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Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
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Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125
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Тайга.инфо вчера в 22:02
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Украинский боксер Усик нелестно высказался о Зеленском
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