Коронавирус

РБКРБКМурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

Пандемия коронавируса может послужить поводом для модернизации системы здравоохранения в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе видеоконференции министров здравоохранения стран G20 по вопросам влияния коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество, передает ТАСС.
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Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

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Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

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Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери странное имя

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США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета

REGNUM вчера в 20:38
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Здоровье

Эпидемиолог Швеции сказал, когда в Стокгольме сформируется коллективный иммунитет

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Экономика

Силуанов назвал срок истощения запасов ФНБ

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Общество

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Газета.Ru вчера в 19:11
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Путешествия

Министр туризма Турции назвал сроки открытия туристического сезона

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Жена директора омского спортцентра бурно имитировала работу

В настоящее время в отношении директора спортцентра возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры района.
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Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал самый памятный матч за время работы в клубе.
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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у Центробанка есть возможность поддерживать курс национальной валюты, а в следующем году можно ожидать укрепления рубля Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел "в допустимых для банков пределах".
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Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

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Общество

Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России

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Религия

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM вчера в 03:42
Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 18 апреля в 04:27
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19

Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
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Общество

Врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
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Здоровье

«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»

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Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии

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Аномальные холода ожидаются в европейской части России

Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
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После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
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Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о существовании «здоровых носителей» коронавируса, которые, по сути, «делают то, что должна делать вакцина».
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Здоровье

Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек

В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
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Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020

Metaratings вчера в 15:55
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,4 млн, умерли более 165 тыс. человек.
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Украинский боксер Усик нелестно высказался о Зеленском

Украинский боксер Александр Усик заявил, что президент страны Владимир Зеленский «ничего не сделает, даже если хочет».
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