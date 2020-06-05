Коронавирус
Lenta.ruМинздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах, назвав субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
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Происшествия
В Кизляре произошла стрельба, пострадали два человека
Неизвестные напали на местных жителей, два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Коммерсантъ 18:50
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Экономика
ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку
К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет.
РБК 17:18
Общество
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию
Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Политика
Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными
Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости 16:27
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 09:30
Футбол
Бывший игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным
Насколько знаю, сейчас всем в «Локомотиве» жалко, что Семин ушел — его очень любили.
Спорт-Экспресс 18:19
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 15:29
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Политика
Россия через ООН попросила США вернуть дипсобственность
Россия объясняет просьбу гуманитарными соображениями на фоне распространения коронавируса.
News.ru 16:24
Футбол
Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском 15:02
Политика
Ростуризм передан в прямое подчинение правительства РФ
Президент России Владимир путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ.
Вести.Ru 16:08
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна 10:01
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт вчера в 13:23
Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец 09:51
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb 03 июня в 11:59
Наука
Археологи нашли самое большое и самое древнее сооружение майя
Исследователи из США провели раскопки в Мексике, в ходе которых была выявлена рукотворная платформа огромных размеров (более километра), являющаяся еще и одним из самых древних объектов, построенных цивилизацией майя.
Faktom 13:08
Политика
Трамп заявил о необходимости отмены коронавирусных ограничений
В Соединенных Штатах эпидемия коронавируса постепенно затихает, и пора отменять режим ограничений, считает президент страны Дональд Трамп.
Российская газета 13:27
Космос
«Роскосмос» изготовит 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Newstracker.ru 03 июня в 06:14
Общество
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом
Газета.Ru 16:44
Армия и оружие
NI назвал важную особенность российского дрона «Охотник»
Российская газета 04:30
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
РБК 04:41
Общество
Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и мире
Перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция и «закрытие всех больших сборищ» позволили России выйти на плато по заболеваниям коронавирусом.
News.ru 18:35
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
Газета.Ru вчера в 14:21
Общество
Место разлива дизтоплива в Норильске удалось локализовать
Спасатели локализовали место разлива дизельного топлива на месте аварии в Норильске.
ТВ Центр 04:35