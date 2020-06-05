Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах, назвав субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах

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