Москва, 24 июня 2020, 13:44 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сегодня, 24 июня, рассказал журналистам, что испытания вакцины от коронавируса идут в штатном режиме. «Клинические испытания идут штатно, ничего пока не ускорялось», — рассказал глава Минздрава.

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