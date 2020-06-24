Коронавирус
REGNUMМурашко: испытания вакцины против коронавируса идут штатно
Москва, 24 июня 2020, 13:44 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сегодня, 24 июня, рассказал журналистам, что испытания вакцины от коронавируса идут в штатном режиме. «Клинические испытания идут штатно, ничего пока не ускорялось», — рассказал глава Минздрава.
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