Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, помогает ли самоизоляция справиться с ростом числа заболевших, стоит ли сейчас проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помогают ли лимон и имбирь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

с чего всё началось

Россияне не осознали до конца все риски заражения коронавирусом и не почувствовали необходимость соблюдать режим самоизоляции. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

Мурашко заявил об отсутствии осознания в РФ риска заражения COVID-19

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