Коронавирус
BFM.ruМурашко оценил поведение россиян во время пандемии
Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что граждане РФ пока не прочувствовали всю ответственность, которую необходимо взять на себя в связи с пандемией коронавируса, и не осознают в полной мере угрозы заражения. Об этом министр заявил в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, помогает ли самоизоляция справиться с ростом числа заболевших, стоит ли сейчас проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помогают ли лимон и имбирь в борьбе с коронавирусной инфекцией.ТАСС02:00
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Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
Общество
Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Армия и оружие
Коронавирус поразил 150 военных баз армии США
Московский Комсомолец вчера в 06:08
Общество
Лишь 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Предполагалось, что они контактировали с наибольшим числом зараженных. Оказалось, что среди них иммунитет всего у 3%.
ТагилСити.ру вчера в 12:42
Общество
Ракова: В Москве резко увеличилась нагрузка на больницы и скорую
Бригады скорой помощи работают на износ, постоянно выезжая на вызовы.
Москва. Северо-Запад вчера в 07:03
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Общество
YouTube вернул видео с интервью главврача Коммунарки Красовскому
Видеохостинг YouTube без объяснения причин восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который ранее был удалён с канала «RT на русском».
RT на русском 08:10
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Здоровье
Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
Космос
Специалисты NASA установили вертолёт на марсоход Perseverance
Вашингтон, 11 апреля 2020, 12:42 — REGNUM На марсоход Perseverance установлен малый винтокрылый летательный аппарат для проведения эксперимента на Марсе, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
REGNUM 05:42
Политика
Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»
Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
RT на русском 08 апреля в 09:12
Шоу-бизнес
Гудков «похоронил» Гафта в интервью Собчак
Пятый канал вчера в 06:46
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Общество
В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для борьбы с коронавирусом
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице 40 зданий поликлиник будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики коронавируса.
RT на русском 07:31
Происшествия
Число выявленных заболевших COVID-19 в Красноярском крае выросло до 60
Красноярск, 11 апреля 2020, 11:39 — REGNUM В Красноярском крае за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 21 человека.
REGNUM 04:39
Религия
В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи на самоизоляции
Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", — объяснил Легойда.
Клопс 07:03
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс вчера в 07:19
Единоборства
Дана Уайт объяснил перенос турнира UFC 249
Глава организации UFC Дана Уайт подтвердил, что турнир UFC 249 не состоится 18 апреля.
Спорт-Экспресс 09 апреля в 19:05
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Экономика
Правительство Пермского края разработало меры поддержки для 23 сфер бизнеса
О федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции шла речь на заседании штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 05:26
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение Павла Прилучного
Несмотря на предстоящий развод, Агата Муцениеце пережидает самоизоляцию вместе с Павлом Прилучным и детьми.
МонаВиста вчера в 09:45
Общество
В Россию для борьбы с коронавирусом вылетела группа китайских врачей
Утром 11 апреля в Россию вылетела группа китайских врачей.
Вести.Ru вчера в 23:47