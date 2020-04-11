Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, помогает ли самоизоляция справиться с ростом числа заболевших, стоит ли сейчас проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помогают ли лимон и имбирь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

с чего всё началось

Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что граждане РФ пока не прочувствовали всю ответственность, которую необходимо взять на себя в связи с пандемией коронавируса, и не осознают в полной мере угрозы заражения. Об этом министр заявил в интервью ТАСС.

Мурашко оценил поведение россиян во время пандемии

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