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Ведомости
Ведомости

Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков

Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ FM

Принудительной вакцинации пригрозили забастовками

В истории разбиралась Алла Пугачева.
Коммерсантъ FM15 сентября в 05:40
Официальный комментарий
Министерство Здравоохранения РФ
Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной.
01:43
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REGNUM

Власти РФ опровергли сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса

REGNUM22:09
Российская газета

Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается

Российская газетавчера в 15:00
Lenta.ru

В Минздраве ответили на сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:04
RT на русском

Мурашко: вакцинация педагогов и медработников будет добровольной

RT на русскомвчера в 15:48
РБК

Мурашко объяснил правила вакцинации для учителей и врачей

РБКвчера в 16:09
ТАСС

Мурашко заявил, что обязательная вакцинация против коронавируса никогда не обсуждалась

ТАССвчера в 14:50
Интерфакс

Минздрав опроверг сообщения об обязательной вакцинации медиков и педагогов

Интерфаксвчера в 14:32

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Известия17:34
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Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

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РИА Новости17:38
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Sony объявила цену PlayStation 5

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Газета.Ru02:22
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Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
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