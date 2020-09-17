Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков
Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.В источнике
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В истории разбиралась Алла Пугачева.
Коммерсантъ FM15 сентября в 05:40
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Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается
Российская газетавчера в 15:00