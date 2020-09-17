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Ведомости
Ведомости

Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков

Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ FM

Принудительной вакцинации пригрозили забастовками

В истории разбиралась Алла Пугачева.
Коммерсантъ FM15 сентября в 05:40
Официальный комментарий
Министерство Здравоохранения РФ
Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной.
01:43
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REGNUM

Власти РФ опровергли сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса

REGNUM22:09
РБК

Мурашко объяснил правила вакцинации для учителей и врачей

РБКвчера в 16:09
Интерфакс

Минздрав опроверг сообщения об обязательной вакцинации медиков и педагогов

Интерфаксвчера в 14:32
RT на русском

Мурашко: вакцинация педагогов и медработников будет добровольной

RT на русскомвчера в 15:48
Российская газета

Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается

Российская газетавчера в 15:00
ТАСС

Мурашко заявил, что обязательная вакцинация против коронавируса никогда не обсуждалась

ТАССвчера в 14:50
Lenta.ru

В Минздраве ответили на сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:04

Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
РИА Новости03:37
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Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда05:37
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Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Вести.Ru02:44
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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