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Ведомости
Ведомости

Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков

Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ FM

Принудительной вакцинации пригрозили забастовками

В истории разбиралась Алла Пугачева.
Коммерсантъ FM15 сентября в 05:40
Официальный комментарий
Министерство Здравоохранения РФ
Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной.
01:43
Подробнее о событии
REGNUM

Власти РФ опровергли сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса

REGNUM22:09
Интерфакс

Минздрав опроверг сообщения об обязательной вакцинации медиков и педагогов

Интерфаксвчера в 14:32
Lenta.ru

В Минздраве ответили на сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:04
RT на русском

Мурашко: вакцинация педагогов и медработников будет добровольной

RT на русскомвчера в 15:48
Российская газета

Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается

Российская газетавчера в 15:00
ТАСС

Мурашко заявил, что обязательная вакцинация против коронавируса никогда не обсуждалась

ТАССвчера в 14:50
РБК

Мурашко объяснил правила вакцинации для учителей и врачей

РБКвчера в 16:09

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru15 сентября в 06:41
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«Роскомсвобода» требует запретить систему распознавания

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем.
Коммерсантъ18:54
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