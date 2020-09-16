Коронавирус
ИзвестияМурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19
Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.
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Евродепутаты предложили новые меры в связи с инцидентом с Навальным
Депутаты Европарламента придумали и озвучили ответ на инцидент с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции Европарламента по отношениям с РФ.
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Одиннадцать из ста американцев в возрасте от 18 до 39 лет назвали евреев виновниками холокоста.
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Facebook представила гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2
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