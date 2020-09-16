Коронавирус

ИзвестияИзвестияМурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.
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Мурашко объяснил правила вакцинации для учителей и врачей

РБК16:09

Минздрав опроверг сообщения об обязательной вакцинации медиков и педагогов

Интерфакс14:32

Мурашко: вакцинация педагогов и медработников будет добровольной

RT на русском15:48

Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается

Российская газета15:00

Мурашко заявил, что обязательная вакцинация против коронавируса никогда не обсуждалась

ТАСС14:50

Мурашко: Вакцинация от COVID будет исключительно добровольной

РЕН ТВ14:48

В Минздраве ответили на сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса

Lenta.ru16:04
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Одиннадцать из ста американцев в возрасте от 18 до 39 лет назвали евреев виновниками холокоста.
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