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Известия
Известия

Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ FM

Принудительной вакцинации пригрозили забастовками

В истории разбиралась Алла Пугачева.
Коммерсантъ FM15 сентября в 05:40
Официальный комментарий
Министерство Здравоохранения РФ
Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной.
01:43
Подробнее о событии
РБК

Мурашко объяснил правила вакцинации для учителей и врачей

РБКвчера в 16:09
Lenta.ru

В Минздраве ответили на сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:04
РЕН ТВ

Мурашко: Вакцинация от COVID будет исключительно добровольной

РЕН ТВвчера в 14:48
Российская газета

Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается

Российская газетавчера в 15:00
ТАСС

Мурашко заявил, что обязательная вакцинация против коронавируса никогда не обсуждалась

ТАССвчера в 14:50
RT на русском

Мурашко: вакцинация педагогов и медработников будет добровольной

RT на русскомвчера в 15:48
Интерфакс

Минздрав опроверг сообщения об обязательной вакцинации медиков и педагогов

Интерфаксвчера в 14:32

Новый кроссовер Wey заметили на тульском заводе Haval

Как и зачем новый кроссовер появился в Узловой, пока неизвестно, но было бы логично, если бы Great Wall действительно локализовал его производство вместе с моделями Haval (кроссовером F7, купе-кроссовером F7x, а также внедорожниками H5 и H9).
Новый кроссовер Wey заметили на тульском заводе Haval
Тарантас Ньюсвчера в 09:17
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Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на первом этапе Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс», Фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.
Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани
Sports.ruвчера в 15:39

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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На Камчатке задержали начальника полиции и его заместителя

Петропавловск-Камчатский, 17 сентября 2020, 03:31 — REGNUM На Камчатке в Елизово сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела полиции и его заместителя, сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
REGNUM20:31
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Попытка реванша? Опубликованы кадры атаки американских вертолётов Apache на российских военных

Попытка нарушения договорённостей между российскими и американскими военными может стать очень большой ошибкой для США, поскольку Россия может закрыть воздушное пространство над северной и восточной частями Сирии и атаковать любые цели без предупреждения, поскольку российские войска находятся на территории Сирии на совершенно законных основаниях.
Avia.pro20:01

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ruвчера в 05:07
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