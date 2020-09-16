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Известия
Известия

Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ FM

Принудительной вакцинации пригрозили забастовками

В истории разбиралась Алла Пугачева.
Коммерсантъ FM15 сентября в 05:40
Официальный комментарий
Министерство Здравоохранения РФ
Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной.
01:43
Подробнее о событии
РБК

Мурашко объяснил правила вакцинации для учителей и врачей

РБКвчера в 16:09
Lenta.ru

В Минздраве ответили на сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:04
РЕН ТВ

Мурашко: Вакцинация от COVID будет исключительно добровольной

РЕН ТВвчера в 14:48
Российская газета

Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается

Российская газетавчера в 15:00
ТАСС

Мурашко заявил, что обязательная вакцинация против коронавируса никогда не обсуждалась

ТАССвчера в 14:50
RT на русском

Мурашко: вакцинация педагогов и медработников будет добровольной

RT на русскомвчера в 15:48
Интерфакс

Минздрав опроверг сообщения об обязательной вакцинации медиков и педагогов

Интерфаксвчера в 14:32

Sony представила новый God of War

Предыдущая God of War вышла в 2018 году на PlayStation 4 и получила высокие оценки от игровых критиков, а также несколько престижных премий, в том числе The Game Awards и TIGA Awards.
Чемпионат17:02

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Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

В 180 км от города Омсукчана в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также ГО и ЧС Омсукчанского района.
РБК00:54
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости21:44
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