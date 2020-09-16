Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19
Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.В источнике
С чего всё началось
Принудительной вакцинации пригрозили забастовками
В истории разбиралась Алла Пугачева.
Коммерсантъ FM15 сентября в 05:40
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Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается
Российская газетавчера в 15:00