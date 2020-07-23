Начало вакцинации от коронавируса запланировали на август
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В России начать вакцинировать медиков от COVID-19 могут начать уже в августе. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
COVID-вакцинацию россиян из групп риска запланировали на август
Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Интерфаксвчера в 10:10
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В России вакцинация от коронавируса людей из группы риска запланирована на август
Газета Кемеровавчера в 10:23