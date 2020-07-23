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Северпост
Северпост

Начало вакцинации от коронавируса запланировали на август

В России начать вакцинировать медиков от COVID-19 могут начать уже в августе. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

COVID-вакцинацию россиян из групп риска запланировали на август

Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Интерфаксвчера в 10:10
Подробнее о событии
РБК

Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

РБКвчера в 13:21
Интерфакс - Россия

Мурашко: вакцинация медиков от коронавируса может начаться в августе

Интерфакс - Россиявчера в 09:59
RT на русском

Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

RT на русскомвчера в 11:05
Газета Кемерова

В России вакцинация от коронавируса людей из группы риска запланирована на август

Газета Кемеровавчера в 10:23
Известия

Мурашко назвал время вакцинации людей из групп риска от COVID-19

Известиявчера в 10:00
Газета.Ru

Мурашко рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса

Газета.Ruвчера в 10:00
РИА Новости

Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

РИА Новостивчера в 12:05

На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми

Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Lenta.ruвчера в 16:47
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русскомвчера в 14:04
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Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новостивчера в 14:54
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18

Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность

Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM17:04
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США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Россия провела в космическом пространстве испытаний противоспутникового оружия – с таким заявлением выступили руководитель космической программы Великобритании Харви Смит и космическое командование США.
Газета.Ru17:22
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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru22 июля в 13:00
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компаниявчера в 08:55
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