Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

с чего всё началось

В первую очередь препарат предложат медицинским работникам и тем, кто чаще других сталкивается с инфицированными COVID-19 людьми. При этом Мурашко не уточнил, когда планируется начать более массовую вакцинацию.

Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

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