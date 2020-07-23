Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

В первую очередь препарат предложат медицинским работникам и тем, кто чаще других сталкивается с инфицированными COVID-19 людьми. При этом Мурашко не уточнил, когда планируется начать более массовую вакцинацию.
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с чего всё началось

COVID-вакцинацию россиян из групп риска запланировали на август

Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс10:10

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Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

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Мурашко рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса

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Когда начнется вакцинация от коронавируса в России. Заявление главы Минздрава

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Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

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Мурашко назвал время вакцинации людей из групп риска от COVID-19

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Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

РИА Новости12:05

Мурашко: вакцинация медиков от коронавируса может начаться в августе

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
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В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
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