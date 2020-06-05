Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина. Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины

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