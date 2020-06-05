Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательно сделает себе прививку от коронавируса, когда будет вакцина.

Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса

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