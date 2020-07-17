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BFM.ruBFM.ruМурашко призвал возобновить международное авиасообщение

Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр выступил во время рабочей поездки в Екатеринбург, отмечает РИА Новости.
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Мурашко выступил за возобновление полетов за рубеж с ограничениями

Газета.Ru13:06

Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями

ТАСС08:17

Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями

RT на русском08:59

Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями

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РБК08:10

Глава Минздрава высказался за возобновление международных полетов при соблюдении дистанции

Интерфакс08:10

Глава Минздрава рассказал, стоит ли России возобновлять авиасообщение с другими странами

Комсомольская правда08:02
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