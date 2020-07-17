Коронавирус
BFM.ruМурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр выступил во время рабочей поездки в Екатеринбург, отмечает РИА Новости.
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Глава Минздрава рассказал, стоит ли России возобновлять авиасообщение с другими странами
Комсомольская правда08:02
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Армия и оружие
Глава Пентагона пообещал сохранить «превосходство» ядерной триады США
Соединенные Штаты имеют «чрезвычайно боеспособную ядерную триаду» и намерены в будущем «сохранять это превосходство» над противниками и конкурентами, заявил американский министр обороны Марк Эспер.
Взгляд.ру 15:21
Футбол
«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу
Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
Вести.Ru 04:54
Футбол
Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
Lenta.ru 11:58
Армия и оружие
В России создан новый легкий бронеавтомобиль Стрела
Военно-промышленная компания ВПК сообщила о разработке нового легкого бронеавтомобиля Стрела, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
Ladaonline 15 июля в 06:33
Политика
Замминистра финансов Иванов стал первым замглавы Минэкономики
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Иванова, занимавшего должность заместителя министра финансов РФ, на пост первого замглавы Минэкономики, сообщается на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 08:22
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Телеканал Санкт-Петербург 14:22
Авто
Правительство РФ установило правила продажи красивых автономеров
Платить пошлину придется только при оформлении сделки купли-продажи автомобиля и лишь в тех случаях, когда собственник хочет оставить за собой номер или покупатель планирует приобрести машину вместе с "красивым" номером.
Новые автомобили вчера в 23:13
Космос
Китай доставил на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс
Представители китайской компании CASC рассказали о том, что на космодром Вэньчан уже была доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5», которую в будущем специалисты будут использовать для запуска марсианской миссии.
ToDay News Ufa 11:00
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Наука
Русского осетра скрестили с американским веслоносом
N+1 вчера в 07:53
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне
Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.
Известия 13:46
Армия и оружие
США могут сократить число военных в Южной Корее
Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает сокращение числа военных в Южной Корее, пишет издание Wall Street Journal.
Газета.Ru 13:48
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Автоспорт
Александр Смоляр выиграл квалификацию Формулы 3 в Венгрии
Глас Народа 16:09
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Финансы
Санкции, нефть, выборы в США. Экономисты спрогнозировали будущее рубля
Заявлять об укреплении рубля грядущей осенью пока преждевременно, считает экономист, директор Департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.
Политика Сегодня вчера в 11:46
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
Единоборства
Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку
Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру 10:59
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Выяснилось, что в замедлении процесса старения человека существенную роль играет поддержание нормального уровня железа в крови.
ToDay News Ufa 08:49
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com 10:28
Общество
Решение по протесту Renault ожидается в августе
В воскресенье вечером команда Renault подала протест против машин Racing Point, подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды.
F1news.ru вчера в 08:37