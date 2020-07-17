Коронавирус
BFM.ruМурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр выступил во время рабочей поездки в Екатеринбург, отмечает РИА Новости.
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Общество
В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете
Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете.
Интерфакс 08:12
Происшествия
Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения
Полиция направила в прокуратуру уголовное дело о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова для утверждения обвинительного заключения.
Газета.Ru 09:28
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 15 июля в 03:12
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Впервые Netflix опубликовали топ из 10 самых популярных полнометражных фильмов.
Live24 09:27
Экономика
Глава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России
Минстрой России ставит задачу по снижению себестоимости строительства для удешевления стоимости жилья.
Известия 07:57
Общество
Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
Семьям с ребенком до трех лет полагается выплата в размере 15 000 рублей, средства будут начислены за три месяца.
Evo-rus.com 08:46
Кино
Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры
Дон Манчини, автор сценария всех фильмов о кукле-убийце Чаки, обнародовал тизер предстоящего сериала «Чаки», для которого он же написал сценарий.
Popcornnews.ru 07:00
Футбол
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
Экс-футболист московского "Спартака", чемпион мира-2014 Андре Шюррле объявил о завершении профессиональной карьеры.
Российская газета 09:21
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
Культуромания 07:44
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Армия и оружие
В ДНР сообщили об отражении диверсионной вылазки украинских силовиков
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что двое украинских военнослужащих погибли при попытке проникнуть в Донецкую народную республику (ДНР) прошлой ночью.
RT на русском 09:26
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Шоу-бизнес
Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»
CT news 02:24
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com 08:58
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 06:10
Кино
В Екатеринбурге открывается автомобильный кинотеатр под открытым небом
It`s My City 06:56
Общество
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Кино
Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»
ToDay News Ufa вчера в 12:51
Авто
Toyota презентовала обновленную Toyota Camry
Toyota представила обновленную версию Camry, причем продажи начнутся в Америке в четвертом квартале 2020 года.
ToDay News Ufa 06:21
Общество
Скончалась экс-министр образования Светлана Копешкина
Пенза-Пресс 08:59
Футбол
Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»
Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
Здоровье
Инфекционист оценил риск распространения бубонной чумы у границ России
Риска распространения бубонной чумы у границ России, о котором заявил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр, на самом деле нет.
Lenta.ru 08:07
Футбол
Директор «Боруссии» Д: я бы рекомендовал «Манчестер Сити» прекратить крики радости
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отменить бан «Манчестер Сити» в еврокубках.
Чемпионат 08:40
Футбол
«Аталанта» установила ценник на Малиновского
La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.
Soccer.ru 08:54
Шоу-бизнес
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ 03:02
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Футбол
«Вест Хэм» – «Уотфорд»: какие ставки предлагают наши эксперты
Матч 36-го тура чемпионата Англии стартует в 22:00 по Москве, и у экспертов «Рейтинга Букмекеров» есть прогнозы на эту игру.
Bookmaker-ratings.ru 05:21