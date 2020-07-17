Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений.

Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями

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