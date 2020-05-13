Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

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