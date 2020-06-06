Коронавирус

REGNUMREGNUMМурашко рассказал, когда в России может начаться вакцинация от гриппа

Москва, 6 июня 2020, 16:02 — REGNUM В Российской Федерации уже в августе текущего года может начаться вакцинация от гриппа. Об этом 6 июня в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Вакцинация, лекарства онлайн и телемедицина: полная версия интервью Михаила Мурашко

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РИА Новости08:42

Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе

РБК09:18

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В России вакцинация от гриппа начнется в августе

Коммерсантъ09:53
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