Москва, 6 июня 2020, 16:02 — REGNUM В Российской Федерации уже в августе текущего года может начаться вакцинация от гриппа. Об этом 6 июня в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко рассказал, когда в России может начаться вакцинация от гриппа

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