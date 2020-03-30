Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания. Кроме того, алкоголь в любых количествах и курение ухудшают положение, сказал министр «РИА Новости».
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с чего всё началось

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Мурашко призвал россиян не снижать запас прочности организма вредными привычками, поскольку это чревато слишком серьезными последствиями. Министр также рекомендовал отказаться от обильной и тяжелой пищи.
РИА Новости00:20

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В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

РИА Новости00:20

Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу

Коммерсантъвчера в 21:32

Мурашко назвал тех, кто наиболее подвержен COVID-19

Газета.Ru00:38

Минздрав сообщил об особой опасности алкоголя в период эпидемии

Телеканал 360°01:09

Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу людях

РЕН ТВ00:36

В Минздраве рассказали, кто наиболее подвержен заражению коронавирусом

Московский Комсомолец01:47

В Минздраве рассказали, кто наиболее подвержен заражению COVID-19

ТК Звезда01:05
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Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Наука

Изобрели замену тканей человеческого организма

Вообще-то ученые разрабатывали заменитель костей, но получили гибкий и чрезвычайно эластичный по свойствам материал, который можно сравнить с резиной.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 26 марта в 17:00
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 16:29
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике

Красная весна 01:53
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Экономика

В Тюменской области вводятся беспрецедентные меры поддержки бизнеса

Тюмень, 29 марта 2020, 10:57 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о беспрецедентных мерах поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM вчера в 03:57
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Здоровье

В России создан препарат для лечения коронавируса

SMINEWS 28 марта в 14:58
Общество

В Ярославской области почтовые отделения закроют на три дня

Почта России рекомендует клиентам максимально использовать цифровые сервисы.
REGNUM 01:53
Происшествия

В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости вчера в 17:37
Политика

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 18:36
Общество

Оперштаб: Спецпропуска для передвижения по Москве пока не требуются

Спецпропуска для передвижения по Москве пока не требуются. Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
Вечерняя Москва вчера в 13:50
Общество

Названа благоприятная для коронавируса температура

Наиболее благоприятной для действия коронавируса температурой оказалась температура около четырех градусов.
BFM.ru вчера в 07:50
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Происшествия

10-летний ребёнок пропал в Челябинской области

Первый областной 00:45
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Армия и оружие

Среди российских военных никто не заразился коронавирусом

Коронавирусом не заразился никто из российских военных, сообщил официальный печатный орган Минобороны России.
Взгляд.ру вчера в 22:25
Наука

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретическим могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 23:30
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
РИА Новости вчера в 11:19
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия

Мнимый член «Отдела по борьбе с коронавирусом» ответит перед законом

В Москве привлекли к ответственности водителя, который ездил по городу на легковушке с надписью "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Вести.Ru 00:45
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Список редких функций автомобилей, о которых не подозревает большинство владельцев.
Evo-rus.com вчера в 10:44
Общество

Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области

Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался несколько часов назад в Псковской области.
Радио Маяк вчера в 12:43
Политика

Военные РФ и Италии продезинфицировали три пансионата для пожилых

Российские и итальянские военные провели дезинфекцию трех пансионатов для пожилых людей в двух городах Италии.
Известия вчера в 23:40
Происшествия

Распространительницу фейка о коронавирусе нашли в Иркутской области

Сотрудники полиции Иркутской области установили распространительницу фейковой информации о коронавирусе.
Твой Иркутск 00:10
Авто

Назван список антикризисных моделей на вторичном рынке

Портал 74.ru назвал список популярных автомобилей стоимостью до миллиона рублей, которые меньше всего теряют в цене, то есть пользуются устойчивым спросом на вторичном рынке и оптимальны по соотношению цена-качество, с точки зрения клиентов.
Тарантас Ньюс 00:02
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло до 13 человек

В Республике Бурятия число инцидентов заболевания коронавирусом COVID-19 достигло 13 человек.
Pravda.Ru 01:41
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