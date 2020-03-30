Коронавирус
КоммерсантъМурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания. Кроме того, алкоголь в любых количествах и курение ухудшают положение, сказал министр «РИА Новости».
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с чего всё началось
Мурашко призвал россиян не снижать запас прочности организма вредными привычками, поскольку это чревато слишком серьезными последствиями. Министр также рекомендовал отказаться от обильной и тяжелой пищи.РИА Новости00:20
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Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Наука
Изобрели замену тканей человеческого организма
Вообще-то ученые разрабатывали заменитель костей, но получили гибкий и чрезвычайно эластичный по свойствам материал, который можно сравнить с резиной.
Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Экономика
В Тюменской области вводятся беспрецедентные меры поддержки бизнеса
Тюмень, 29 марта 2020, 10:57 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о беспрецедентных мерах поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
В России создан препарат для лечения коронавируса
Общество
В Ярославской области почтовые отделения закроют на три дня
Почта России рекомендует клиентам максимально использовать цифровые сервисы.
Происшествия
В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Политика
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Общество
Оперштаб: Спецпропуска для передвижения по Москве пока не требуются
Спецпропуска для передвижения по Москве пока не требуются. Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
Общество
Названа благоприятная для коронавируса температура
Наиболее благоприятной для действия коронавируса температурой оказалась температура около четырех градусов.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Происшествия
10-летний ребёнок пропал в Челябинской области
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Армия и оружие
Среди российских военных никто не заразился коронавирусом
Коронавирусом не заразился никто из российских военных, сообщил официальный печатный орган Минобороны России.
Наука
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретическим могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Происшествия
Мнимый член «Отдела по борьбе с коронавирусом» ответит перед законом
В Москве привлекли к ответственности водителя, который ездил по городу на легковушке с надписью "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Список редких функций автомобилей, о которых не подозревает большинство владельцев.
Общество
Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался несколько часов назад в Псковской области.
Политика
Военные РФ и Италии продезинфицировали три пансионата для пожилых
Российские и итальянские военные провели дезинфекцию трех пансионатов для пожилых людей в двух городах Италии.
Происшествия
Распространительницу фейка о коронавирусе нашли в Иркутской области
Сотрудники полиции Иркутской области установили распространительницу фейковой информации о коронавирусе.
Авто
Назван список антикризисных моделей на вторичном рынке
Портал 74.ru назвал список популярных автомобилей стоимостью до миллиона рублей, которые меньше всего теряют в цене, то есть пользуются устойчивым спросом на вторичном рынке и оптимальны по соотношению цена-качество, с точки зрения клиентов.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло до 13 человек
В Республике Бурятия число инцидентов заболевания коронавирусом COVID-19 достигло 13 человек.