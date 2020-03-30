Мурашко призвал россиян не снижать запас прочности организма вредными привычками, поскольку это чревато слишком серьезными последствиями. Министр также рекомендовал отказаться от обильной и тяжелой пищи.

с чего всё началось

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания. Кроме того, алкоголь в любых количествах и курение ухудшают положение, сказал министр «РИА Новости».

Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу

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