Коронавирус
RT на русскомМурашко рассказал о подъёме заболеваемости из-за коронавируса в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране наблюдается подъём заболеваемости из-за коронавируса.
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с чего всё началось
За последние сутки в России зарегистрировали еще 10 699 случаев коронавируса, 2 805 человек выздоровели, 98 скончались, такую статистику публикует федеральный оперативный штаб. С начала пандемии коронавирус выявили у 187 859 россиян, 26 608 человек выздоровели, 1 723 человек спасти не удалось.Екатеринбург Онлайн03:30
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Министр здравоохранения РФ сообщил, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавируса
Екатеринбург Онлайн14:08
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Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом
Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ 20:14
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Общество
Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется
В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий 05:13
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского посла из-за Саакашвили ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой решение Тбилиси об отзыве грузинского посла из Киева.
Московский Комсомолец 06:30
Авто
ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»
Автоновости дня 05:08
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 19:46
Здоровье
В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков
Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц.
ТАСС 09:18
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года
Слово и Дело 03:22
Шоу-бизнес
Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big
Дмитрий Нагиев во время режима самоизоляции решил развлечь российских пользователей социальной сети, опубликовал танцевальное видео с "Пухляшом" (Дмитрием Красиловым), получившим известность после съемок клипа группы Little Big на песню Uno, которая должны была быть исполнена коллективом на "Евровидении–2020".
NewInform 06:40
Здоровье
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Спорт
Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций
Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ вчера в 13:26
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Кино
Хейден Кристенсен вновь сыграет Энакина Скайуокера в сериале «Кеноби»
Голливудский актер Хейден Кристенсен может вновь вернуться к роли Энакина Скайуокера.
iReactor 06:59
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию «Gravity»
Автоновости дня 11:55
Экономика
Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты Sukhoi Superjet 100
ПРАЙМ 17:54
Игры
«Палач Рока после карантина»: игроки посмеялись над новым скином с пивным животом для протагониста DOOM Eternal
Некоторые игроки попытку не оценили и оставили под сообщением в Twitter, где впервые показали облик, кучу комментариев с шутками и возмущениями.
3DNews 08:30
Шоу-бизнес
Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья
Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН 05:17