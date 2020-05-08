За последние сутки в России зарегистрировали еще 10 699 случаев коронавируса, 2 805 человек выздоровели, 98 скончались, такую статистику публикует федеральный оперативный штаб. С начала пандемии коронавирус выявили у 187 859 россиян, 26 608 человек выздоровели, 1 723 человек спасти не удалось.

с чего всё началось

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране наблюдается подъём заболеваемости из-за коронавируса.

Общество Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. 3,5K

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 12

Общество Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших. 64

Происшествия В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову. 126

Армия и оружие СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета. 11

Политика Зеленский назвал отзыв грузинского посла из-за Саакашвили ошибкой Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой решение Тбилиси об отзыве грузинского посла из Киева.

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 230

Здоровье В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц. 10

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 137

Шоу-бизнес Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big Дмитрий Нагиев во время режима самоизоляции решил развлечь российских пользователей социальной сети, опубликовал танцевальное видео с "Пухляшом" (Дмитрием Красиловым), получившим известность после съемок клипа группы Little Big на песню Uno, которая должны была быть исполнена коллективом на "Евровидении–2020". 23

Спорт Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн. 2

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 1K

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 98

Игры «Палач Рока после карантина»: игроки посмеялись над новым скином с пивным животом для протагониста DOOM Eternal Некоторые игроки попытку не оценили и оставили под сообщением в Twitter, где впервые показали облик, кучу комментариев с шутками и возмущениями.