с чего всё началось

Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1».

Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России

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