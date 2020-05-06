Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Читать в источнике
Комментировать208

Подробнее о событии

Минздрав рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавируса

Lenta.ru06:09

Мурашко: клинические испытания антикоронавирусного «Фавипиравира» обнадеживают

Вести.Ru06:35

В Минздраве сочли обнадеживающими первые результаты разработки вакцины от COVID-19

Интерфакс06:22

Мурашко назвал обнадеживающими тесты препарата от гриппа в лечении COVID

РБК08:43

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

RT на русском05:56

Мурашко оценил первые результаты исследований препарата «Фавипиравир»

РИА Новости06:12

Мурашко рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавируса

ТАСС06:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 10:07, Ашберн
Общество

В России 1 133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ

Порядка 1 133 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в России, из них четверо детей.
ТАСС 09:01
Политика

Путин признал абсолютно правильными методы борьбы с коронавирусом в РФ

Тактика, которую выбрали российские власти для противостояния коронавирусу COVID-19, оказалась абсолютно правильной, и практические результаты это подтверждают, заявил президент Владимир Путин.
iReactor 09:44
1
Общество

Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

News.ru 09:52
1
Наука

Бактерии оказались способны расти в атмосфере чистого водорода

Naked Science вчера в 06:00
7
Общество

Обязательный масочный режим ввели в Брянской области

"C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях", - говорится в документе.
Интерфакс - Россия 09:37
25
Общество

Шойгу рассказал о праздновании Дня Победы в условиях коронавируса

ТАСС 06:10
12
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
774
Кино

Сериал «Досье Фьюри» раскроет главные секреты киновселенной Marvel

Piter.tv 05:23
2
Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
2
Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
337
Здоровье

В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Пожилой житель Ивановской области, у которого была тяжелая пневмония, стал седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает областное правительство.
РИА Новости 09:10
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
520
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,8K
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
7,7K
Происшествия

В Новосибирской области поймали почти 100 нарушителей самоизоляции

«В период с 1 по 5 мая проверено более 3300 водителей, въехавших на территорию региона, проведено свыше 4 тысяч бесед с гражданами о необходимости соблюдения ограничительных мер, выявлено 9 нарушителей режима самоизоляции», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.
РБК Новосибирск 06:53
9
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
1,3K
Происшествия

Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом

25-летний мужчина из Вологды с подтвержденным коронавирусом 6 мая скончался в моногоспитале Череповца.
NewsVO 09:19
1
Общество

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
12
Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
91
Общество

В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 09:28
1,1K
Общество

В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 08:11
249
Экономика

Решетников заявил о падении экономической активности в России на 33%

Индикаторы показывают, что к концу апреля экономическая активность в России упала на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии коронавируса.
Известия 09:08
Культура

Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
7
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Российская газета 09:09
168
Игры

Cyberpunk 2077 получила «взрослый» рейтинг в США

The GEEK 09:18
2
Экономика

Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%

За весь срок реализации программы предполагается выдать будет 230 тысяч ипотечных кредитов на 13,3 млн кв.м. строящегося жилья.
Российская газета 09:37
Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
7
Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
6
Наука

В СПбГУ выяснили, у кого из многоклеточных организмов самый короткий геном

На мысль отсеквенировать геном самой маленькой ортонектиды ученых СПбГУ натолкнуло исследование, проведенное ими в 2016 году, когда они расшифровали геном другого вида, чуть крупнее, под названием Intoshia linei.
Naked Science 09:25
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
392
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное