Коронавирус
RT на русскомМурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Читать в источнике
Оценить293
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 10:07, Ашберн
Общество
В России 1 133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ
Порядка 1 133 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в России, из них четверо детей.
ТАСС 09:01
Политика
Путин признал абсолютно правильными методы борьбы с коронавирусом в РФ
Тактика, которую выбрали российские власти для противостояния коронавирусу COVID-19, оказалась абсолютно правильной, и практические результаты это подтверждают, заявил президент Владимир Путин.
iReactor 09:44
Наука
Бактерии оказались способны расти в атмосфере чистого водорода
Naked Science вчера в 06:00
Общество
Обязательный масочный режим ввели в Брянской области
"C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях", - говорится в документе.
Интерфакс - Россия 09:37
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Здоровье
В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Пожилой житель Ивановской области, у которого была тяжелая пневмония, стал седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает областное правительство.
РИА Новости 09:10
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Происшествия
В Новосибирской области поймали почти 100 нарушителей самоизоляции
«В период с 1 по 5 мая проверено более 3300 водителей, въехавших на территорию региона, проведено свыше 4 тысяч бесед с гражданами о необходимости соблюдения ограничительных мер, выявлено 9 нарушителей режима самоизоляции», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.
РБК Новосибирск 06:53
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
Происшествия
Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом
25-летний мужчина из Вологды с подтвержденным коронавирусом 6 мая скончался в моногоспитале Череповца.
NewsVO 09:19
Общество
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Общество
В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 09:28
Общество
В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 08:11
Экономика
Решетников заявил о падении экономической активности в России на 33%
Индикаторы показывают, что к концу апреля экономическая активность в России упала на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии коронавируса.
Известия 09:08
Культура
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Российская газета 09:09
Игры
Cyberpunk 2077 получила «взрослый» рейтинг в США
The GEEK 09:18
Экономика
Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%
За весь срок реализации программы предполагается выдать будет 230 тысяч ипотечных кредитов на 13,3 млн кв.м. строящегося жилья.
Российская газета 09:37
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Здоровье
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
Наука
В СПбГУ выяснили, у кого из многоклеточных организмов самый короткий геном
На мысль отсеквенировать геном самой маленькой ортонектиды ученых СПбГУ натолкнуло исследование, проведенное ими в 2016 году, когда они расшифровали геном другого вида, чуть крупнее, под названием Intoshia linei.
Naked Science 09:25
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47