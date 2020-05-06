Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

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