Коронавирус
RT на русскомМурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
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Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации.
Lenta.ru 06:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Киберспорт
Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр
Редвуд-Сити, США, 6 мая 2020, 09:34 — REGNUM В течение следующего года компания Electronic Arts выпустит 14 новых игр.
REGNUM 02:34
Происшествия
Завотделения больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19
В минздраве Татарстана подтвердили, что четвёртый скончавшийся от коронавируса в республике – Смородинов.
РИА Новости 04:49
Армия и оружие
Самолеты из США провели учебную бомбардировку в Эстонии
Аргументы и Факты 06:51
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Гаджеты
Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций
Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.
3DNews вчера в 12:04
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Политика
Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе
Кажется, его супруга Оксана Самойлова должна после такого смиловаться над нерадивым папашей и простить.
Дни.ру 03:29
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Авто
Компания Alpina добавила мощности дизельной BMW 3-й серии
Компания Alpina представила пакет доработок для BMW M340 в кузове седан и универсала – D3 S. «Трёшка» стала не только мощнее, но и тяжелее, поэтому быстрее она не стала.
Тарантас Ньюс вчера в 12:10
Общество
Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин
ИА Красная Весна вчера в 06:50
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
Авто
Правила выбора моторного масла для автомобиля с пробегом
При выборе моторного масла для двигателей с пробегом, следует учитывать сразу несколько параметров.
Car.ru 03 мая в 04:29
Общество
Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии
Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане снятия ограничений
В ходе мероприятия губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что для начала выхода из режима самоизоляции есть ряд необходимых условий.
Бизнес-газета вчера в 11:31
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 1,5 тысячи
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Кубани возросло до 1534 человек, в их числе 88 детей.
Kursk.com 06:52
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Фигурное катание
Фигуристка Трусова подала заявление об уходе от тренера Тутберидзе
RT на русском 06:48
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Происшествия
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета вчера в 12:25
Общество
Генпрокуратура зафиксировала рост тяжких преступлений более чем на 13%
Сильнее всего выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 13,5%, в то же время число преступлений небольшой и средней тяжести практически не изменилось.
РБК 06:53
Наука
Исследователи нашли ранний предиктор тяжелой дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19
Оказывается, ранний предиктор может указывать на развитие тяжелой дыхательной недостаточности при недуге.
OAnews вчера в 15:00