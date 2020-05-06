Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
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Мурашко: клинические испытания антикоронавирусного «Фавипиравира» обнадеживают

Вести.Ru06:35

В Минздраве сочли обнадеживающими первые результаты разработки вакцины от COVID-19

Интерфакс06:22

Мурашко рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавируса

ТАСС06:12

Минздрав рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавируса

Lenta.ru06:09

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

RT на русском05:56

Мурашко оценил первые результаты исследований препарата «Фавипиравир»

РИА Новости06:12

В РФ появились первые итоги тестирования лекарства от COVID-19

URA.Ru06:18
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В минздраве Татарстана подтвердили, что четвёртый скончавшийся от коронавируса в республике – Смородинов.
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Самолеты из США провели учебную бомбардировку в Эстонии

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Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
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США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Гаджеты

Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций

Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.
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Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Политика

Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»

Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
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Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе

Кажется, его супруга Оксана Самойлова должна после такого смиловаться над нерадивым папашей и простить.
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
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Авто

Компания Alpina добавила мощности дизельной BMW 3-й серии

Компания Alpina представила пакет доработок для BMW M340 в кузове седан и универсала – D3 S. «Трёшка» стала не только мощнее, но и тяжелее, поэтому быстрее она не стала.
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Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин

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В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ

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Авто

Правила выбора моторного масла для автомобиля с пробегом

При выборе моторного масла для двигателей с пробегом, следует учитывать сразу несколько параметров.
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Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии

Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
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Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане снятия ограничений

В ходе мероприятия губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что для начала выхода из режима самоизоляции есть ряд необходимых условий.
Бизнес-газета вчера в 11:31
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
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Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 1,5 тысячи

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Кубани возросло до 1534 человек, в их числе 88 детей.
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Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

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Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета

Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
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Генпрокуратура зафиксировала рост тяжких преступлений более чем на 13%

Сильнее всего выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 13,5%, в то же время число преступлений небольшой и средней тяжести практически не изменилось.
РБК 06:53
Наука

Исследователи нашли ранний предиктор тяжелой дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19

Оказывается, ранний предиктор может указывать на развитие тяжелой дыхательной недостаточности при недуге.
OAnews вчера в 15:00
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