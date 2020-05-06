Коронавирус
RT на русскомМурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Радио Sputnik 08:39
Политика
Экономика у власти вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение
Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение.
REGNUM 10:46
Общество
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
Происшествия
На Украине отправили за решетку недавно освобожденного в рамках обмена с ДНР
До начала карательной операции Садовской работал охранником пунктов обмена валют. 22 апреля 2014 года один из них был ограблен.
Новостной фронт 10:34
Политика
Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт
Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
Общество
В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая
Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
REGNUM 11:07
Экономика
Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Минэкономразвития России получит два миллиарда рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
Lenta.ru 07:47
Экономика
Чем известен Дмитрий Босов
6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.
Коммерсантъ 13:20
Игры
Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр
Американская компания-разработчик Electronic Arts планирует выпустить 14 новых видеоигр в ближайшие 12 месяцев.
NewInform 07:45
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Коммерсантъ 11:01
Футбол
В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу
Власти Германии разрешат возобновить матчи чемпионата страны (Бундеслиги) во второй половине мая.
Дождь 10:46
Политика
Лавров и Помпео провели телефонный разговор
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым следующие шаги в сфере контроля над вооружениями и ряд других двусторонних вопросов, говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
РИА Новости 10:59
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru 08:05
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Общество
Объявили даты окончания учебного года в Воронежской области
В 1-8 классах рекомендуется завершить учебный год до 15 мая, в 10 классах до 29 мая.
Kursk.com 14:20
Здоровье
В Самарской области снижается заболеваемость коронавирусом
Вопреки прогнозам в Самарской области не произошло взрывного роста эпидемии — в последней декаде апреля темпы начали замедляться.
Pro Город Самара 11:04
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Политика
Путин ознакомится с рекомендациями по снятию режима самоизоляции
Президент России Владимир Путин в рамках совещания 6 мая ознакомится с рекомендациями по постепенному снятию режима самоизоляции.
Газета.Ru 06:09
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Авто
Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России
Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
Экономика
Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году
ВВП США, которые лидируют по показателям заболеваемости и смертности от коронавируса, в 2020 году упадет на 6,5%, в то время как ранее прогнозировался рост на 1,8%.
Известия 07:10
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
Правительство разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
Правительство подготовит итоги анализа социально-экономических последствий распространения коронавируса на территории России, включая определение потерь по отраслям экономики.
ТАСС 13:32