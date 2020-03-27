Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса. Но пока в Москве слишком низкая температура воздуха, объяснил глава ведомства «Комсомольской правде».
Читать в источнике
Комментировать74
с чего всё началось

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости11:56

Подробнее о событии

Глава Минздрава считает, что погода в Москве пока не может препятствовать коронавирусу

ТАСС11:47

Мурашко рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

RT на русском12:51

Глава Минздрава рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

Комсомольская правда12:49

Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение коронавируса

Lenta.ru12:10

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

РИА Новости11:56

Мурашко ответил, поможет ли погода в борьбе с новой инфекцией

Вести.Ru11:50

Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение вируса

РБК13:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:32, Ашберн
Общество

На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Daily Storm 16:12
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
РИА Новости 17:39
Общество

Четвертый пациент с коронавирусом умер в Москве

Коммерсантъ 13:18
Общество

ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречневой крупы

Федеральная антимонопольная служба РФ обнаружила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы.
Инфорос 05:06
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество

Германия выдержит лишь два месяца карантина, заявил немецкий экономист

Экономика Германии может выстоять только два месяца при карантине, заявил в беседе с газетой Mitteldeutsche Zeitung президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп.
РИА Новости 20:02
Армия и оружие

В США запущена ракета-носитель Atlas V с военным спутником связи

Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-6 (Advanced Extremely High Frequency - 6) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
ТАСС вчера в 17:12
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Авто

АвтоВАЗ модернизирует производство

«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Автоновости дня 25 марта в 07:22
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

В Петербурге начали проводить коронавирусные рейды

Напомним, что часть баров на улице Рубинштейна уже объявили об уходе по техническим причинам в связи с введением карантинных мер по профилактике коронавирусной инфекции.
Online47.ru 17:02
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Телеканал 360° 10:29
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

УАЗ представил компактный полноприводный самосвал на базе бортового УАЗ-330365.
Автоновости дня 04:18
Футбол

Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду решил провести ещё одну благотворительную акцию, которая поможет португальским медикам бороться с эпидемией коронавируса.
Sport.ru 18:58
Армия и оружие

Российские вирусологи прибыли в Италию для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи приехали в итальянский Бергамо, чтобы принять участие в борьбе с коронавирусом.
News.ru 25 марта в 19:01
Теннис

Теннисист с коронавирусом может сесть в тюрьму за нарушение карантина

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд, заразившийся коронавирусом, может попасть в тюрьму за нарушение карантина, сообщает Globo Esporte.
Газета.Ru 13:49
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Политика

Трамп подписал позволяющий мобилизовать военных резервистов указ

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет мобилизовать военных резервистов из-за распространения коронавируса COVID-2019.
RT на русском 19:45
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Футбол

Следующий сезон чемпионата Испании может начаться в сентябре

Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании может начаться в сентябре.
Soccer.ru 10:08
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
РИА Новости 07:19
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Космос

Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС

На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Известия 01:37
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 25 марта в 03:06
Футбол

«Урожай» будет переименован в «Кубань»

Выступающий в ПФЛ зоне «Юг» «Урожай» будет переименован в «Кубань». Эту информацию подтвердил гендиректор клуба Станислав Лысенко.
Metaratings 13:41
Общество

Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере 2 трлн долларов в условиях пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 16:56
Общество

В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное