Коронавирус
КоммерсантъМурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса. Но пока в Москве слишком низкая температура воздуха, объяснил глава ведомства «Комсомольской правде».
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Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.РИА Новости11:56
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Глава Минздрава рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
Комсомольская правда12:49
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