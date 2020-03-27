Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

с чего всё началось

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса. Но пока в Москве слишком низкая температура воздуха, объяснил глава ведомства «Комсомольской правде».

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

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