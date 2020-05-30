Коронавирус
РИА НовостиМурашко рассказал о выполнении нацпроекта по здравоохранению
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, говоря о выполнении планов нацпроекта, заявил, что январь-февраль 2020 года были потрачены на раскачку и прошли неэффективно.
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Путешествия
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Общество
Российскую вакцину от коронавируса испытают на детях
Испытания вакцины от коронавируса на детях могут начаться в 2021 году.
URA.Ru 06:48
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма
Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости 06:05
Транспорт
В Петербурге возобновят действие льготных проездных
С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
Город+ 28 мая в 11:45
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
«Единая Россия» выводит на выборы предпринимателей, учителей, чиновников и металлургов
Итоги липецких праймериз почему-то подведут в Москве (такую информацию GOROD48 сообщил один из членов политсовета регионального «ЕдРа»), но уже понятно, что в обновленный горсовет может попасть пока еще вице-мэр Липецка Евгений Павлов (25-й округ).
Gorod48 07:32
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время вчера в 11:01
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru 28 мая в 17:00
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 05:20
Происшествия
Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота
Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
Происшествия
В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки
Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево.
Известия 06:34
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело вчера в 11:31
Футбол
«Монако» поздравил Головина с 24-летием
Газета.Ru 05:23
Экономика
Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8952 человека.
Коммерсантъ 06:44
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Общество
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
Шоу-бизнес
Друг Натальи Вавиловой рассказал о смертельной болезни ее мужа
Друг звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой Вилли Хштоян рассказал о болезни ее супруга Самвела Гаспарова.
ФАН вчера в 13:40
Здоровье
Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ
Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Экономика сегодня 06:32
Общество
Оперштаб региона: заболеваемость COVID-19 шагнула в сферу услуг
В Калининградской области сохранили ограничения для непродовольственных магазинов, так как коронавирус выявили у работников сферы услуг.
Клопс 07:00
Энергетика
Транзит газа через Украину с начала года достиг 20 млрд кубометров
Транзит российского газа по новому транзитному договору с "Газпромом" через Украину достиг 20 миллиардов кубометров, сообщил в субботу глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
ПРАЙМ 05:55
Здоровье
Коронавирусом на Украине заболели почти 23 тысячи человек — Минздрав
Почти 3 тысячи болеют в Киеве и около 2 тысяч в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях.
Украина.ру вчера в 03:15
Игры
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня
News.ru вчера в 11:15