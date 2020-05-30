Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, говоря о выполнении планов нацпроекта, заявил, что январь-февраль 2020 года были потрачены на раскачку и прошли неэффективно.

Мурашко рассказал о выполнении нацпроекта по здравоохранению

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