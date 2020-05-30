Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМурашко рассказал о выполнении нацпроекта по здравоохранению

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, говоря о выполнении планов нацпроекта, заявил, что январь-февраль 2020 года были потрачены на раскачку и прошли неэффективно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Выполнение нацпроекта по здравоохранению в России назвали неэффективным

Телеканал 360°07:14

Мурашко рассказал о выполнении нацпроекта по здравоохранению

РИА Новости06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Путешествия

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
17
Общество

Российскую вакцину от коронавируса испытают на детях

Испытания вакцины от коронавируса на детях могут начаться в 2021 году.
URA.Ru 06:48
11
Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
1
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

РИА Новости 06:05
4
Транспорт

В Петербурге возобновят действие льготных проездных

С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
Город+ 28 мая в 11:45
139
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
42
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
5,8K
Политика

«Единая Россия» выводит на выборы предпринимателей, учителей, чиновников и металлургов

Итоги липецких праймериз почему-то подведут в Москве (такую информацию GOROD48 сообщил один из членов политсовета регионального «ЕдРа»), но уже понятно, что в обновленный горсовет может попасть пока еще вице-мэр Липецка Евгений Павлов (25-й округ).
Gorod48 07:32
Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время вчера в 11:01
74
Культура

Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

StarHit.ru 28 мая в 17:00
Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
2K
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru 00:25
756
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
9
Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 05:20
23
Происшествия

Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота

Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
4
Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево.
Известия 06:34
6
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело вчера в 11:31
117
Футбол

«Монако» поздравил Головина с 24-летием

Газета.Ru 05:23
Экономика

Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8952 человека.
Коммерсантъ 06:44
31
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
3,1K
Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
725
Общество

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
111
Шоу-бизнес

Друг Натальи Вавиловой рассказал о смертельной болезни ее мужа

Друг звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой Вилли Хштоян рассказал о болезни ее супруга Самвела Гаспарова.
ФАН вчера в 13:40
252
Происшествия

Потушивших Вечный огонь подростков разыскивают в Нижнем Тагиле

Известия 07:42
19
Здоровье

Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ

Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Экономика сегодня 06:32
20
Общество

Оперштаб региона: заболеваемость COVID-19 шагнула в сферу услуг

В Калининградской области сохранили ограничения для непродовольственных магазинов, так как коронавирус выявили у работников сферы услуг.
Клопс 07:00
2
Энергетика

Транзит газа через Украину с начала года достиг 20 млрд кубометров

Транзит российского газа по новому транзитному договору с "Газпромом" через Украину достиг 20 миллиардов кубометров, сообщил в субботу глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
ПРАЙМ 05:55
Здоровье

Коронавирусом на Украине заболели почти 23 тысячи человек — Минздрав

Почти 3 тысячи болеют в Киеве и около 2 тысяч в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях.
Украина.ру вчера в 03:15
53
Игры

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня

News.ru вчера в 11:15
49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное