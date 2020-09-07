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Мурашко оценил рост смертности в РФ в период пандемии

Увеличение смертности в России в период пандемии связано не только с COVID-19, но и с другими заболеваниями, к более тяжелому течению которых приводила инфекция, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19.
РИА Новостивчера в 15:00
Подробнее о событии
ТАСС

Мурашко: рост смертности в России в период пандемии связан не только с COVID-19

ТАССвчера в 15:28
РБК

Минздрав объяснил данные о занижении смертности от COVID-19 в больницах

РБКвчера в 15:34
RT на русском

Минздрав разъяснил заявление Росздравнадзора о смертности от COVID-19

RT на русскомвчера в 15:31
Интерфакс

В Минздраве не считают системной проблему с учетом смертей от COVID-19

Интерфаксвчера в 15:29
Medvestnik.ru

Михаил Мурашко прокомментировал разночтения в статистике смертности от COVID-19

Medvestnik.ruвчера в 16:13
URA.Ru

Минздрав России объяснил рост смертности в пандемию

URA.Ruвчера в 15:22
РИА Новости

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

РИА Новостивчера в 15:00

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родченко и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
1,5K

В Екатеринбурге новостройки дорожают быстрее вторички

Новостройки дорожают быстрее, чем вторичка Проектное финансирование, эскроу-счета и пандемия коронавируса привели к тому, что количество сделок с недвижимостью резко сократилось, рассказала президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева.
В Екатеринбурге новостройки дорожают быстрее вторички
Екатеринбург Онлайн02:38
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Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту постановления на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
REGNUM03:15
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Раскрыты подробности о дешевой Xbox нового поколения

Microsoft ни разу не подтверждала, но и не отрицала, что флагманской игровой приставке пятого поколения Xbox Series X (она выйдет в ноябре) составит компанию "младшая" модель с менее впечатляющими возможностями, но при этом существенно. более доступная.
Вести.Ru00:58
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В бундестаге назвали ошибкой возможную отмену «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаес Эрнст в интервью газете Die Welt предупредил, что отмена строительства трубопровода может вызвать преращение сотрудничества ФРГ и РФ в энергетике.
Дума ТВ03:22
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Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ17:10
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В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
RT на русском01:08
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родченко и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
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