Мурашко оценил рост смертности в РФ в период пандемии
Увеличение смертности в России в период пандемии связано не только с COVID-19, но и с другими заболеваниями, к более тяжелому течению которых приводила инфекция, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19
Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19.
РИА Новостивчера в 15:00
Подробнее о событии
Михаил Мурашко прокомментировал разночтения в статистике смертности от COVID-19
Medvestnik.ruвчера в 16:13