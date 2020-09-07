Мурашко разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ряд больниц предоставляли неточную статистику по смертности от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19
Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19.
РИА Новостивчера в 15:00
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Михаил Мурашко прокомментировал разночтения в статистике смертности от COVID-19
Medvestnik.ruвчера в 16:13