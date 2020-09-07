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Мурашко разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ряд больниц предоставляли неточную статистику по смертности от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19.
РИА Новостивчера в 15:00
Подробнее о событии
Medvestnik.ru

Михаил Мурашко прокомментировал разночтения в статистике смертности от COVID-19

Medvestnik.ruвчера в 16:13
РБК

Минздрав объяснил данные о занижении смертности от COVID-19 в больницах

РБКвчера в 15:34
РИА Новости

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

РИА Новостивчера в 15:00
Интерфакс

В Минздраве не считают системной проблему с учетом смертей от COVID-19

Интерфаксвчера в 15:29
ТАСС

Мурашко: рост смертности в России в период пандемии связан не только с COVID-19

ТАССвчера в 15:28
URA.Ru

Минздрав России объяснил рост смертности в пандемию

URA.Ruвчера в 15:22
RT на русском

Минздрав разъяснил заявление Росздравнадзора о смертности от COVID-19

RT на русскомвчера в 15:31

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
Российская газетавчера в 11:44
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В России будет разработана облегченная версия вакцины от коронавируса

Облегченная версия вакцины от коронавируса будет разработана научным центром им. Гамалеи в России, сообщил заведующий отделом центра, профессор Александр Бутенко 8 сентября в интервью радио Sputnik.
ИА Красная Весна01:32
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Книга о сериале «Сверхъестественное» раскрывает секреты этого культового феномена

Вы не узнаете весёлые истории со съёмок или анализ успеха сериала, вы получите нечто большее – возможность стать частью семьи, которая только в России насчитывает более миллиона человек.
Страницы Воронежской культурывчера в 11:19

Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»

Известный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола объявил о завершении работы над новой версией фильма "Крестный отец 3", которая, по его мнению, станет "более подходящим завершением" трилогии.
Sputnik Кыргызстанвчера в 05:54
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUMвчера в 05:09
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