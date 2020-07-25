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РИА Новости
РИА Новости

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". "Мы видим, что интерес населения очень высокий", — отметил он. По словам Мурашко, вакцинация будет проходить поэтапно.В источнике
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Известия

В России вакцинация от коронавируса будет добровольной

Известиявчера в 13:55
Интерфакс

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Интерфаксвчера в 14:13
RT на русском

Мурашко вновь заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

RT на русскомвчера в 14:08
РЕН ТВ

Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной

РЕН ТВ22:15
РИА Новости

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

РИА Новостивчера в 13:55
Газета.Ru

Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной

Газета.Ruвчера в 13:55
ТАСС

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

ТАССвчера в 13:53

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Газета.Ru24 июля в 09:24
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Шотландский ученый назвал продукты для сохранения молодости кожи

«Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения», — сказал Ауйла.
РБК00:21
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РИА Новостивчера в 12:44
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