Коронавирус
РИА НовостиМурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". "Мы видим, что интерес населения очень высокий", — отметил он. По словам Мурашко, вакцинация будет проходить поэтапно.
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Вакцинация россиян от коронавируса будет добровольной, сообщил глава Минздрава
Комсомольская правда03:23
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Политика
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морского Флота
Комсомольская правда вчера в 17:35
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Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
РИА Новости 03:28
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле
Ранее глава государства принял решение отменить статус музея, который был присвоен собору в 1934 году, и сделать его собором, где будут проходить мусульманские службы.
Evo-rus.com 01:19
Общество
В России за сутки коронавирусом заболели 5765 человек
За последние 24 часа в России коронавирусом заболели 5765 человек, умерли – 77, вылечились – 3110, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу в воскресенье, 26 июля.
Online47.ru 03:37
Происшествия
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС вчера в 14:24
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 24 июля в 10:14
Футбол
«Динамо» сыграет в Лиге Европы после победы «Зенита» в Кубке России
Победа "Зенита" дала право выступить в Лиге Европы занявшему шестое место по итогам чемпионата России "Динамо".
Российская газета вчера в 12:20
Здоровье
В телах умерших от коронавируса найдены странные повреждения
Evo-rus.com 01:55
Общество
Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru вчера в 11:04
Наука
Ученые: как коронавирус вызывает потерю запаха
Исследование о причинах потери обоняния при коронавирусе провела команда специалистов из Гарвардской Медицинской школы.
РИА ОмскПресс вчера в 19:04
Футбол
Сергей Семак назвал цель «Зенита» на следующий сезон
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги сезона для своей команды, а также рассказал о целях, поставленных на следующий год.
BetOn 02:18
Общество
Пентагон пообещал раскрыть часть собранных данных об НЛО
Специальная Группа по изучению неопознанных летающих объектов при Пентагоне раскроет часть собранных данных.
News.ru вчера в 07:59
Игры
Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.
iReactor 23 июля в 17:29
Экономика
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии и пособия
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Здоровье
Главный инфекционист США оценил роль медицинской маски при пандемии
По словам Фаучи, многие ученые пытаются оценить эффективность ношения масок, однако однозначных выводов так и не получено.
РЕН ТВ вчера в 18:08
Здоровье
Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" напомнил, как отличить грипп от COVID-19.
РИА Новости 04:03
Финансы
Аналитики допускают падение доллара до 65 рублей к концу года
В ближайшее время пару рубль/доллар будет ждать волна ослабления, считает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.
Экономика сегодня вчера в 13:11
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Наука
На развитие мелкой моторики влияют размеры мозга
При увеличении размера наблюдается замедление процесса усвоения. По словам ученых, у людей происходит аналогично.
Evo-rus.com 01:44
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Леонид Якубович разъяснил ситуацию со своим возможным уходом из шоу Поле чудес, которое ведет на протяжении последних 30 лет.
iReactor 00:12
Политика
В Москве возбуждено уголовное дело после потасовок с участием уроженцев Армении и Азербайджана
В последнее время в Москве произошло несколько конфликтов между армянами и азербайджанцами, в том числе стычки на крупном продовольственном рынке «Фуд-сити», массовые драки в районах Марьино и Люблино, погромы в национальных кафе.
Эхо Москвы вчера в 05:01
Здоровье
На Украине продлили карантин из-за COVID-19 до конца лета
Мел Гибсон переболел COVID >> По данным Минздрава Украины, на территории государства зарегистрировано более 60 тыс. случаев COVID-19.
РИА Новости Крым вчера в 09:42
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Киберспорт
Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Единоборства
Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби
В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).
News.ru вчера в 23:31