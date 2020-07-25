Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". "Мы видим, что интерес населения очень высокий", — отметил он. По словам Мурашко, вакцинация будет проходить поэтапно.
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Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной

РЕН ТВвчера в 22:15

Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной

Газета.Ruвчера в 13:55

Мурашко вновь заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

RT на русскомвчера в 14:08

В России вакцинация от коронавируса будет добровольной

Известиявчера в 13:55

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

РИА Новостивчера в 13:55

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Интерфаксвчера в 14:13

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

ТАССвчера в 13:53
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

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В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек

Количество задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтле возросло до 25, сообщает местная полиция.
РИА Новости вчера в 23:48
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РБК вчера в 15:02
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Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

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Футбол

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Газета.Ru вчера в 15:57
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
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Экономика

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Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 24 июля в 04:55
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Армия и оружие

Необычный кадр «арктической ракеты» России появился в Сети

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РБК вчера в 19:45
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Армия и оружие

При атаке Израиля по базам в Сирии пострадали двое военных

В министерстве обороны Сирийской Арабской республики заявили, что в результате обстрела силами ВВС Израиля пострадали двое сирийских военнослужащих.
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Политика

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Музыка

Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен

Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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Экономика

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

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Происшествия

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В Екатеринбурге блогеры перекрыли улицу ради шумной вечеринки

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