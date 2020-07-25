Коронавирус
РИА НовостиМурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". "Мы видим, что интерес населения очень высокий", — отметил он. По словам Мурашко, вакцинация будет проходить поэтапно.
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Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
REGNUM вчера в 13:54
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Происшествия
В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек
Количество задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтле возросло до 25, сообщает местная полиция.
РИА Новости вчера в 23:48
Здоровье
Мирзиёев поручил продлить карантин по коронавирусу в Узбекистане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев согласился продлить карантин по коронавирусу нового штамма на территории республики, сообщает пресс-служба главы государства.
Sputnik Таджикистан 00:03
Кино
В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»
КП - Нижний Новгород 24 июля в 09:29
Киберспорт
Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Общество
Мурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве
Эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК вчера в 15:02
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ 24 июля в 12:47
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Футбол
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от остановки сердца на фоне заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Украинской ассоциация футбола.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter
iReactor вчера в 21:11
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 24 июля в 04:55
Армия и оружие
Необычный кадр «арктической ракеты» России появился в Сети
Forbes опубликовал статью под заголовком Unusual Satellite Image Shows Arctic Missile Launch («Необычный спутниковый снимок показал запуск арктической ракеты»).
ПолитРоссия вчера в 14:12
Общество
Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК вчера в 19:45
Армия и оружие
При атаке Израиля по базам в Сирии пострадали двое военных
В министерстве обороны Сирийской Арабской республики заявили, что в результате обстрела силами ВВС Израиля пострадали двое сирийских военнослужащих.
Мойка78 24 июля в 23:19
Политика
Британский премьер реформирует закон о гостайне
Globallookpress Закон Великобритании о государственной тайне намерен пересмотреть премьер-министр страны Борис Джонсон.
РЕН ТВ вчера в 23:09
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 24 июля в 12:02
Музыка
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Авто
Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero
Легендарный внедорожник японского производства Mitsubishi Pajero больше не будут выпускать.
Лезги газет 23 июля в 17:23
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс вчера в 12:49
Происшествия
В Екатеринбурге блогеры перекрыли улицу ради шумной вечеринки
Вчера, 25 июля, в Екатеринбурге блогеры устроили шумную новогоднюю вечеринку.
Уральский меридиан 00:06
Авто
Составлен рейтинг самых неубиваемых бюджетных кроссоверов моложе 5 лет
Специалисты немецкой организации TÜV составили рейтинг, в который вошли самые надежные кроссоверы в возрасте 4-5 лет, представленных на российском рынке.
SpeedMe 23 июля в 03:15
Футбол
Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»
Российский игрок Игорь Смольников покинет «Зенит» и станет футболистом «Краснодара».
Vprognoze.ru 00:09
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости вчера в 20:07
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 24 июля в 03:18
Футбол
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
Источник сообщает, что Погребняк покинул клуб после того, как истек срок его контракта.
CT news 24 июля в 09:07