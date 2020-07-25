Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". "Мы видим, что интерес населения очень высокий", — отметил он. По словам Мурашко, вакцинация будет проходить поэтапно.
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Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

РИА Новости13:55

Мурашко вновь заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

RT на русском14:08

Мурашко рассказал, можно ли отказаться от вакцинации коронавируса

Комсомольская правда14:03

В России вакцинация от коронавируса будет добровольной

Известия13:55

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Интерфакс14:13

Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной

Газета.Ru13:55

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

ТАСС13:53
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Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ вчера в 11:03
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Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году

Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Футбол

Юрген Клопп прокомментировал новости о переходе Ловрена в «Зенит»

Переход защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена в «Зените» еще не решен. Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп.
Спорт день за днем 04:27
Происшествия

На Красной площади задержали двух людей в костюмах растений

Молодых людей повезли в отдел полиции Китай-город.
Эхо Москвы 16:06
Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
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Политика

Трамп ввел режим ЧС на Гавайях из-за урагана «Дуглас»

РЕН ТВ 15:09
Общество

В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Известия 16:25
Происшествия

В Москве ГИБДД проверит машины с иностранными номерами

В Москве сотрудники ГИБДД начали проверять автомобили с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения.
Известия вчера в 08:27
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Еще два уголовных дела были возбуждены в связи с размещением фотографий нацистов во время акции "Бессмертного полка", которая проходила 9 мая онлайн.
Газета.Ru 09:26
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Футбол

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
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Армия и оружие

Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

Террористы запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости 15:18
Хоккей

Самсонов не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф, хоккеист травмировался

Накануне матчей плей-офф заокеанской лиги НХЛ стало известно, что вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов (на фото) пропустит предстоящие матчи.
Sport.ru 11:14
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Футбол

Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»

Газета.Ru 16:08
Футбол

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в финале Кубка России

Напомним, что матч финала завершился победой "Зенита" со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти на 84 минуте забил нападающий "Зенита" Артем Дзюба.
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Кино

Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Коммерсантъ вчера в 12:47
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Происшествия

Уральский представитель Transparency International задержана в Казани

Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
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Футбол

Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
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«Вопросы к небу»: Китай отправил миссию на Марс

ФАН 10:04
Экономика

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
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Общество

Задержанных в Санкт-Петербурге актеров кино отпустили из полиции

РИА Новости В Санкт-Петербурге из полиции отпустили актеров, задержанных за нахождение в полицейской форме.
РЕН ТВ 11:44
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Футбол

«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю

"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru вчера в 22:07
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Футбол

Защитник «Вольфсбурга» заболел коронавирусом

Защитник «Вольфсбурга» Кевин Мбабу заболел коронавирусом.
LiveSport.ru 13:33
Общество

В Минздраве предлагают повысить штрафы за употребление наркотиков

Штрафы за употребление наркотических веществ в России должны достигать 10 тысяч рублей, считает главный внештатный психиатр-нарколог российского Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Газета.Ru 12:21
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Происшествия

В Портленде во время протестов одного человека ранили ножом

Портленд, США, 25 июля 2020, 22:54 — REGNUM В американском Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.
REGNUM 15:54
Происшествия

СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
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