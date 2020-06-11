В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил в их числе Москву и Тюменскую область.

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

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