Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил в их числе Москву и Тюменскую область.
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Глава Минздрава РФ назвал благоприятные регионы по COVID. Один из них на Урале

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