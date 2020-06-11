Коронавирус
КоммерсантъМурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил в их числе Москву и Тюменскую область.
Читать в источнике
Оценить297
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную зарплату
Работающим в день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию заплатят в повышенном размере, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета федерации по социальной политике Инну Святенко.
47 новостей 03:40
Наука
Тяжелее женщин мужчины переносят коронавирус
Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com 01:17
Здоровье
187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
На 9 июня в Ростовской области у 6542 подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 155,7 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 09 июня в 04:38
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Нефть эталонной марки с поставкой в августе подешевела до 39,94 доллара за баррель. Это на 4,3% ниже уровня предыдущего закрытия.
Компания 08:39
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы оставаться дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителям мегаполиса не стоит гулять по улицам в День России - 12 июня, а также 24 июня в день Парада Победы.
Газета.Ru 16:52
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета 08 июня в 04:37
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
Спорт
Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 17:50
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Политика
В США провели более 20 млн тестов на коронавирус
В США провели более 20 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил генеральный хирург США Джером Адамс.
RT на русском 18:05
Шоу-бизнес
Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным
Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения.
Gazeta.SPb 12:01
Политика
Глава Бурятии объяснил, почему «обнуление» — это гарантия стабильности
Улан-Удэ, 10 июня 2020, 07:30 — REGNUM «Обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года.
REGNUM вчера в 00:30
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
Политика
Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня
Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза после 30 июня приступить к снятию ограничений на въезд в Европейский союз, установленных с целью борьбы с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Культура
Variety (США): компании США по производству кино- и телефильмов присматриваются к России (Variety)
Хотя производство художественных фильмов и телевизионных программ в настоящий момент приостановлено во всем мире из-за пандемии коронавируса, Россия становится более привлекательной для перспективного партнерства после отмены режима самоизоляции.
ИноСМИ 18:22
Хоккей
СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»
«Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.
RT на русском 13:29
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Политика
Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала демонтировать из здания Капитолия 11 статуй конфедератов.
ТАСС вчера в 19:02
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Общество
Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы
Evo-rus.com 15:00
Авто
«КамАЗ» показал первый карьерный самосвал
Не исключено, что новый "КамАЗ-65905" станет первой моделью проекта "Самсон", в который войдет ряд моделей грузоподъемностью до 70 тонн.
SpeedMe вчера в 05:53
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Общество
В ВОЗ прокомментировали низкую смертность от коронавируса в России
По данным информагентства, Райан назвал «необычной» низкую смертность от коронавируса в России.
Городовой 01:53
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Футбол
Сезон в первой лиге Украины доиграют, во второй — нет
Как сообщает football.ua, первенство в первой лиге будет доиграно, во второй — нет.
Спорт-Экспресс 14:56