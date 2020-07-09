с чего всё началось

Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Результаты испытаний пока озвучивать рано, отметил он.

Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса

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