Коронавирус
РБКМурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Результаты испытаний пока озвучивать рано, отметил он.
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Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Политика
Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.
RT на русском 14:53
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Политика
Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами
Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и обещает им оплату за нападения на американских военных.
Известия 14:39
Энергетика
Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru 15:34
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович разбогатеет из-за Прилучного
Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой.
Мир новостей 09:33
Происшествия
Мировой суд взыскал с Ефремова более 117 тысяч рублей
Мировой суд Хамовнического района взыскал более 117 тысяч рублей с актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.
BFM.ru 15:30
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Происшествия
Перед отставкой и.о. главы омского облсуда Светенко раскрыла доходы
Новый Омск вчера в 10:15
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Телеведущий и врач Александр Мясников развенчал некоторые мифы здорового образа жизни.
Городовой 11:58
Футбол
Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК вчера в 15:01
Игры
Компания Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games
Японская компания Sony инвестировала 250 млн долларов в американскую Epic Games.
UfaTime.ru 15:50
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Происшествия
В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве
Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
РИА Новости 16:05
Общество
В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз
"С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг", - сказано в сообщении.
РИА Новости 16:28
Общество
Минтранс РФ определил список городов для вылета рейсов за границу
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции утвердил список городов России для вылета рейсов за границу, представленный Минтрансом РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 08:17
Политика
Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ
На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
Авто
Новый родстер от Skoda получит название Slavia
Студенты обучающиеся в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе создают новый автомобиль.
Tvoe-avto.com 14:34
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Здоровье
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала способ избежать второй волны коронавируса.
Peterburg2.ru 10:16
Общество
В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Шоу-бизнес
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным
Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей 07:43
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ
Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:04
Происшествия
Следствие назначило Петру Верзилову психиатрическую экспертизу
По данным следствия, Верзилов не уведомил миграционную службу о канадском паспорте. Следком назначил психиатрическую экспертизу.
Народные новости 09:31