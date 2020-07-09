с чего всё началось

Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Результаты испытаний пока озвучивать рано, отметил он.

Здоровье Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».

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Экономика Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар 3,4 млрд рублей "Национальная система платежных карт" (НСПК), оператор платежной системы "Мир", вошла в число крупнейших российских рекламодателей и в 2019 году потратила на рекламу, маркетинг и пиар 3,367 млрд рублей, следует из ее отчетности.