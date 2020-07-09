Коронавирус
РБКМурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Результаты испытаний пока озвучивать рано, отметил он.
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Футбол
Медведев заявил о необходимости «затянуть пояса» в финансах «Зенита»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал об экономической составляющей «Зенита».
Нева Спорт 14:46
Игры
Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games
Sony решила инвестировать 250 млн долларов в Epic Games.
Игромания.ру 14:18
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 07:25
Энергетика
В Госдуме инициируют парламентское расследование роста цен на бензин
Москва, 8 июля 2020, 11:32 — REGNUM «Справедливая Россия» инициирует парламентское расследование ситуации на рыке бензина и нефтепродуктов России.
REGNUM вчера в 04:32
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Телеведущий и врач Александр Мясников развенчал некоторые мифы здорового образа жизни.
Городовой 11:58
Здоровье
Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям
Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».
ИА Красная Весна 14:37
Футбол
Дзюба выложил коллаж с собой, Кокориным и опечаленным Азмуном
Форвард «Зенита» Артем Дзюба продолжает шутить в инстаграме.
Sports.ru 12:45
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
Происшествия
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
Политика
Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ
На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
Политика
Киев запросил срочный обмен одного пленного с ДНР
В Киеве попросили самопровозглашенную Донецкую народную республику экстренно обменять пленного Валерия Матюшенко из-за имеющихся у него серьезных проблем со здоровьем, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
Взгляд.ру 14:24
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
РИА Новости 12:18
Футбол
Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»
RT на русском 12:24
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
Политика
Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала
Владимир Жириновский говорил, что Сергея Фургала не будут исключать из ЛДПР.
RuNews24.ru 09:06
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 11:47
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Политика
Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда
В своем интервью для ТАСС Козак заявил, что многочасовые переговоры, которые не ведут ни к какому конкретному результату, правильно назвать «театром абсурда».
Городовой 14:40
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Общество
Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений
На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец 08:25
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Авто
Aston Martin начал серийное производство кроссовера DBX
Знаменательное событие для британского производителя автомобилей класса люкс: первый серийный внедорожник сошел с конвейера на новом заводе в Великобритании.
SpeedMe 07:22
Политика
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости 06:04
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Валентина Матвиенко, являющаяся председателем Совета Федерации, прокомментировала систему получения политиками Российской Федерации статуса сенатора пожизненно.
CT news вчера в 15:15
Экономика
Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар 3,4 млрд рублей
"Национальная система платежных карт" (НСПК), оператор платежной системы "Мир", вошла в число крупнейших российских рекламодателей и в 2019 году потратила на рекламу, маркетинг и пиар 3,367 млрд рублей, следует из ее отчетности.
Интерфакс 08:16
Футбол
ЦСКА в 19-й раз подряд гарантировал себе участие в еврокубках
Участие в европейских клубных соревнованиях в сезоне 2020/2021 станет для ЦСКА 19-м к ряду. Это является рекордом среди российских клубов.
REGNUM 14:16