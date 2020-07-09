Коронавирус

РБКРБКМурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Результаты испытаний пока озвучивать рано, отметил он.
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с чего всё началось
"Думаю, что до промышленного производства, конечно дойдет чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории Российской Федерации", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24
".
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