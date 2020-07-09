Коронавирус

РБКРБКМурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Результаты испытаний пока озвучивать рано, отметил он.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось
"Думаю, что до промышленного производства, конечно дойдет чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории Российской Федерации", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24
".
ТАСС13:12

Подробнее о событии

Минздрав рассчитывает на появление 3-4 вакцин от COVID-19 в РФ

Газета.Ru13:23

В Минздраве прояснили, как проходит испытание вакцины от COVID-19

Вести.Ru14:44

Мурашко рассчитывает, что не менее 3-4 вакцин от коронавируса будет доступно в России

ТАСС13:58

В России запустят в производство не менее 3–4 вакцин от коронавируса

Коммерсантъ13:52

Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса

РБК14:56

Мурашко: в России будет доступно не менее 3—4 вакцин от коронавируса

RT на русском13:25

Мурашко рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса на добровольцах

РИА Новости13:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 18:11, Ашберн
Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

Культуромания вчера в 13:27
6
Общество

Суд Амстердама отложил дело по «золоту скифов» на неопределенный срок

Новая дата рассмотрения судебного дела пока неизвестна, судья был отозван украинской стороной.
Слово и Дело 04:49
20
Общество

Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
42
Происшествия

Банковские счета Ивана Сафронова и его родственников заблокированы

По сведениям источника, в квартирах матери и сестры Сафронова прошли обыски, но никакого процессуального статуса по делу у них нет.
Эхо Москвы 18:07
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
4,1K
Музыка

Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавируса

Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавирусной инфекции. Певец отменил все концерты в Европе.
Культуромания 14:59
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
3,3K
Культура

Мариинский театр открылся для публики фестивалем «Звёзды белых ночей»

Театральная неделя в рамках фестиваля «Звёзды белых ночей», который продлится до 12 июля, начнётся концертом Петра Чайковского «Иоланта», посвящённым 180-летию композитора, отмечаемому в этом году.
Форпост Северо-Запад 07 июля в 10:09
Политика

В Госдуме предложили ввести санкции против литовского бизнеса

Евгений Марченко, напротив, говорит о полном запрете на деятельность литовских предпринимателей.
Ридус 14:30
2
Политика

США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности

США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Шоу-бизнес

Подруга Ефремова рассказала, какое решение суда ожидает семья актера

ТК Звезда 02:19
2
Авто

Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross

Компания Toyota представила на рынке Таиланда новый кроссовер Corolla Cross.
Автостат 10:01
34
Общество

В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
1,2K
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
1,1K
Политика

Володин предложил провести анализ международных соглашений России

«Речь идет о верховенстве нашей конституции над международными соглашениями», — заявил Володин на заседании Совета законодателей.
Городовой 12:02
30
Наука

Кольца деревьев указали на климатическую аномалию в XX веке

Ученые исследовали годичные кольца на срезах деревьев за несколько веков и выяснили, что в середине прошлого века начались экстремальные изменения климата.
МедиаПоток 10:31
2
Наука

Появилось средство, защищающее от радиации на клеточном уровне

МедиаПоток 01:58
21
Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
1K
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты 06:28
15
Общество

Кибермошенники стали в 6 раз чаще красть деньги с карт россиян

Как стало известно rosvest.com, случаи мошенничества с применением денежных переводов с одной карты на другую в период с апреля по июнь увеличились в 6 раз.
Российский Вестник 14:31
Общество

PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
338
Армия и оружие

Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

Pravda.Ru 01:40
1
Общество

Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости 04:58
1,3K
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
2K
Здоровье

Дерматолог предупредила об опасности комариных укусов

ToDay News Ufa 01:32
2
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России

Совсем недавно бомбардировщики B-52H и B-1B в течение 29 часов кружили вдоль границ РФ и Китая.
Discover24 10:25
27
Энергетика

Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
139
Гаджеты

Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством

Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
101
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today вчера в 07:35
4
Гаджеты

Зарядить смартфон на треть за 3 минуты. Realme готовит сверхбыструю зарядку мощностью свыше 100 Вт

Похоже, 2021 год, кроме прочего, станет годом сверхбыстрых зарядок для смартфонов с мощностью около 100 Вт и даже выше.
iXBT.com 16:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное