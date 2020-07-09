Коронавирус
Общественная служба новостейМурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Испытания проходят в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве и в Сеченовском университете. В Бурденко вакцину проверяют на добровольцах из числа военнослужащих. Всего существует 17 разных вариантов вакцины.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 22:50, Ашберн
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Происшествия
Глава Хабаровского края Фургал не признал вину в организации убийств
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство.
EastRussia 19:46
Политика
Лукашенко констатировал беспрецедентный уровень давления на Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об этом в ходе встречи с журналистами. Все сплелось в один узел, констатировал Лукашенко.
Политическая Экспертиза 16:23
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости 06:04
Общество
Калужская область вошла в десятку лидеров инвестрейтинга АСИ
Калужская область заняла восьмое место в инвестиционном рейтинге субъектов РФ, презентованном главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой на заседании наблюдательного совета АСИ, которое 9 июля провел президент РФ Владимир Путин.
Kaluga24.tv 10:07
Происшествия
Перед отставкой и.о. главы омского облсуда Светенко раскрыла доходы
По итогам 2019 года исполняющая обязанности председателя Омского областного суда Елена Светенко задекларировала свыше 3,973 млн рублей.
Новый Омск вчера в 10:15
Культура
Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае
Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
Газета Культура 10:21
Шоу-бизнес
Внешность предполагаемой матери Лукашенко-младшего обсуждают в Сети
Народные новости 16:42
Экономика
США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
Известия 20:40
Армия и оружие
Экс-глава генштаба Украины Муженко ждет наступления России с востока
Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил о том, что Украине следует готовиться к наступлению России.
Shraibikus News 10:16
Общество
Минпросвещения отменило линейки в школах на 1 сентября
Об отмене традиционных линеек на 1 сентября рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».
DixiNews вчера в 11:25
Армия и оружие
ООН: США нарушили международное право, ликвидировав генерала Сулеймани
В соответствии с выдержками из доклада Калламар, атака ударного дрона США по аэропорту Багдада, в результате чего и был убит влиятельный генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани вместе с еще девятью людьми, является грубейшим нарушением действующего устава Организации Объединенных Наций.
Актуальные Новости 07 июля в 12:39
Кино
На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3»
На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб.
RuNews24.ru 06:20
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома 2» Александра Черно устроила погром в роддоме
Гинеколог Александры Черно, который следит за ходом ее беременности, посоветовал участнице «Дома 2» при ее лишнем весе сделать кесарево сечение, так как, по мнению медика, это гораздо лучше скажется на организме девушки.
Киноафиша России 07:22
Здоровье
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa, глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что в России на данный момент времени нет случаев, когда у переболевшего коронавирусной инфекцией человека оказался отрицательный тест на антитела.
ToDay News Ufa 09:07
Происшествия
Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции
Владивосток, 9 июля 2020, 08:34 — REGNUM Глава Приморского океанариума Сергей Логинов задержан правоохранительными органами и подозревается в коррупции.
REGNUM 01:34
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru 22:15
Музыка
Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавируса
Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавирусной инфекции. Певец отменил все концерты в Европе.
Культуромания 14:59
Общество
Найдена причина утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат»
Российские специалисты нашли причину утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру во Французской Гвиане, сообщили 10 июля в пресс-службе НПО им. Лавочкина (предприятие «Роскосмоса»).
Известия 21:27
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
В Минобороны ФРГ ответили на претензии против «Северного потока -2»
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала претензии, которые связаны с реализацией проекта газопровода "Северный поток — 2".
ToDay News Ufa вчера в 15:03
Игры
Компания Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games
Японская компания Sony инвестировала 250 млн долларов в американскую Epic Games.
UfaTime.ru 15:50
Происшествия
Умер студент после вспышки инфекции в Змеиногорске
В Змеиногорске вновь зафиксирована вспышка вирусной инфекции, пишет «Змеиногорский вестник». Коронавирус при этом пока не подтвержден.
КП - Барнаул 22:01
Шоу-бизнес
Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
Здоровье
В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
Тридцать два новых заболевших коронавирусом выявлены в Республике Алтай за сутки, среди них десять детей, сообщает региональный оперштаб.
РИА Новости 00:43
Политика
Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35