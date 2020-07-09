с чего всё началось

Испытания проходят в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве и в Сеченовском университете. В Бурденко вакцину проверяют на добровольцах из числа военнослужащих. Всего существует 17 разных вариантов вакцины.

Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса

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