Коронавирус
Общественная служба новостейМурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Испытания проходят в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве и в Сеченовском университете. В Бурденко вакцину проверяют на добровольцах из числа военнослужащих. Всего существует 17 разных вариантов вакцины.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
"Думаю, что до промышленного производства, конечно дойдет чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории Российской Федерации", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".ТАССвчера в 13:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 01:45, Ашберн
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Происшествия
У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски
У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски, в том числе и у главы региона Сергея Фургала, после его задержания.
Известия 00:40
Экономика
Банки попросили увеличить субсидии на льготную ипотеку
При ключевой ставке ЦБ в 5,5% банкам компенсировали 2 процентных пункта (п. п), после снижения ставки ЦБ до 4,5 % размер субсидии уменьшился до 1 п. п. Средняя ставка в мае, по данным Центробанка, составила 7,4%. В письме также говорится о необходимости продлить срок действия программы льготного ипотечного кредитования до конца 2020 г.
Ведомости 00:19
Общество
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»
В декабре 2019-го швейцарская компания Allseas, опасаясь попасть под санкционный каток, в одностороннем порядке расторгла соглашение с Nord Stream 2 и отвела три своих судна из района строительства, поставив тем самым реализацию проекта под большой вопрос.
РИА Новости 01:00
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии
Кадыров вспомнил, что к таким методам прибегали во времена Османской империи, когда государство хотели разрушить.
CT news вчера в 06:44
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
Здоровье
Посольство КНР в Казахстане предупредило о неизвестной еще пневмонии
Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан, проживающих в стране, о местной пневмонии неизвестной причины, которая имеет "гораздо более высокий" уровень смертности, чем COVID-19.
Pravda.Ru вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news вчера в 12:43
Политика
Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда
Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Rambler News Service вчера в 07:09
Общество
Токио обновил рекорд по приросту новых случаев заражения коронавирусом
Более 240 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Токио за прошедшие сутки. Об этом в пятницу объявили столичные власти.
ТАСС 01:14
Здоровье
В Тюменской области ужесточили меры профилактики коронавируса
В Тюмени решили ужесточить меры профилактики коронавирусной инфекции.
NG72.ru вчера в 06:35
Футбол
Павлюченко попал в рейтинг лучших нападающих «Тоттенхэма»
Спорт-Экспресс вчера в 02:18
Общество
Турпоток в Алтайский край упал почти в три раза
За полгода регион посетили 336 тысяч туристов Туристический поток в Алтайский край в сравнении с 2019 годом упал почти в три раза, рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в ходе онлайн-брифинга 10 июля.
АМИТЕЛ 00:30
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
Энергетика
Аналитик не исключил роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году
«Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — добавил Вудс.
RT на русском вчера в 18:40
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Известия вчера в 15:59
Общество
На Ямале продлили режим самоизоляции
Действие режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе продлено до 20 июля включительно, сообщается на сайте регионального правительства.
РИА Новости 01:41
Политика
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости вчера в 06:24
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия 08 июля в 20:40
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
Общество
Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний
Самый низкий уровень распространённости психических заболеваний и расстройств поведения Минздрав фиксирует в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).
RT на русском вчера в 23:00
Общество
В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд
Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением взять государству на себя ответственность за детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выплачивать алименты.
РИА Новости 00:01
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera 08 июля в 16:23
Футбол
Манджукич может продолжить карьеру в «Фиорентине»
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Манджукич может вернуться в Италию и продолжить карьеру в "Фиорентине".
Вести.Ru 01:09
Авто
Автомобили с иностранными номерами проверят инспекторы ГИБДД в Липецке
Проверку машин с иностранными номерами проведет УГИБДД по Липецкой области.
LipetskMedia.ru вчера в 04:37
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25